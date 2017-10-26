ПСВ и АЗ вышли в 1/8 финала Кубка Голландии
Завершились два матча 1/16 финала Кубка Голландии. Путевки в следующий раунд завоевали ПСВ и АЗ.
"Волендам" - ПСВ - 0:2 (0:0)
Голы: ван Гинкель, 107 - 0:1, Лозано, 119 - 0:2
"Волендам": Верхулст, Эверс, Шоутен, Клинкенберг, Смол (Кок, 90), Веерман, Виссер, Рундеркамп (Мертенс, 79), Доодеман, Педро (тен Ден, 105), Строо (Антви, 77)
ПСВ: Зут, Бренет, Изимат-Мирин, Швааб, Ариас, Махер (Феррейра, 71), Хендрикс, Рамселаар (ван Гинкель, 90), Лозано, Гудмундссон (Ламмерс, 71), де Йонг
"Алмер" - АЗ - 0:4 (0:1)
Голы: Вуйтенс, 35 - 0:1, Вергорст, 48 - 0:2, Вергорст, 59 - 0:3, Свенссон, 75 - 0:4
"Алмер": Крамер, ван Буурен, Макинтош, Квида, Мирани, Брандс (Овусу, 63), Саласива, Аханнач (Хаммути, 41), Валпоорт, Валиан, Ваарнолд
АЗ: Бизот, Увежан, Вуйтен, ван Рейн, Свенссон, Мидстжо, Тиль, Купмейнерс (Сельнэс, 59), ван Овереем (Хелмер, 13), Яханбахш (Гарсия, 63), Вергорст
Не пропустите: "Аякс", "Фейеноорд" и "Виллем II" вышли в 1/8 финала Кубка Голландии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Без помощи Неймара ПСЖ протестирует переживающую кризис "Ниццу"
-
Два пенальти и удаление за 7 минут: "Реал" с трудом переигрывает "Фуэнлабраду"
-
Топ-30 самых перспективных игроков по версии FIFA 18: часть 1
-
Турнир прогнозов: анонс 15 тура
-
В 1/4 финала Кубка Лиги "Арсенал" сыграет с "Вест Хэмом", "Лестеру" предстоит встреча с "Манчестер Сити"
Лента новостей
-
Матч "Жирона"- "Реал" может не состояться
-
Ди Мария заинтересовал "Милан"
-
Руководство "Барселоны" провело переговоры с агентом Гризманна
-
Посол Аргентины в России: "Россия полностью гарантируют безопасность болельщикам и туристам на ЧМ-2018"
-
Чиновник: "Барселона" будет играть в чемпионате Испании вне зависимости от судьбы Каталонии"
-
Трезеге получит должность в "Ривер Плейт"
-
Игнатьев верит в победу "Локомотива" над "Зенитом"
-
Асенсио: "Я всегда стараюсь использовать то игровое время, которое мне отводится, по максимуму"
-
Дель Боске расхвалил наставника "Валенсии"
-
ЦСКА отправляется в Тулу на матч с "Арсеналом"
-
Лейла Анна Ли - ведущая, произведшая впечатление на Роналдо и Марадону
-
Без помощи Неймара ПСЖ протестирует переживающую кризис "Ниццу"
-
"Тенерифе" и "Эспаньол" сыграли вничью в Кубке Испании
-
Месси занимает пятое место по средней результативности в Лиги Чемпионов, Роналду - восьмой
-
"Атлетико" интересуется хавбеком "Лацио" Луисом Альберто
-
"Валенсия" - единственный испанский клуб, ни разу не проигравший в этом сезоне
-
"Фуэнлабрада" - "Реал" - 0:2 (обзор)
-
Два пенальти и удаление за 7 минут: "Реал" с трудом переигрывает "Фуэнлабраду"
-
Что с мизинцем Эрика Байи?
-
"Волендам" - ПСВ - 0:2, "Алмер" - АЗ - 0:4 (обзоры)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|9
|24
|2
|Зволле
|9
|18
|3
|Аякс
|8
|16
|4
|Фейеноорд
|8
|16
|5
|Витесс
|8
|15
|6
|Херенвен
|8
|14
|7
|АЗ
|8
|13
|8
|Утрехт
|8
|13
|9
|АДО Ден Хааг
|9
|13
|10
|ВВВ Венло
|9
|12
|11
|Эксельсиор
|9
|11
|12
|Твенте
|9
|9
|13
|Гронинген
|9
|9
|14
|Хераклес
|9
|9
|15
|Виллем II
|9
|9
|16
|НАК Бреда
|9
|7
|17
|Спарта Роттердам
|9
|6
|18
|Рода ЮК
|9
|6