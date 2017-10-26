ПСВ и АЗ вышли в 1/8 финала Кубка Голландии

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ПСВ и АЗ вышли в 1/8 финала Кубка Голландии

Завершились два матча 1/16 финала Кубка Голландии. Путевки в следующий раунд завоевали ПСВ и АЗ.

"Волендам" - ПСВ - 0:2 (0:0)
Голы: ван Гинкель, 107 - 0:1, Лозано, 119 - 0:2

"Волендам": Верхулст, Эверс, Шоутен, Клинкенберг, Смол (Кок, 90), Веерман, Виссер, Рундеркамп (Мертенс, 79), Доодеман, Педро (тен Ден, 105), Строо (Антви, 77)

ПСВ: Зут, Бренет, Изимат-Мирин, Швааб, Ариас, Махер (Феррейра, 71), Хендрикс, Рамселаар (ван Гинкель, 90), Лозано, Гудмундссон (Ламмерс, 71), де Йонг

"Алмер" - АЗ - 0:4 (0:1)
Голы: Вуйтенс, 35 - 0:1, Вергорст, 48 - 0:2, Вергорст, 59 - 0:3, Свенссон, 75 - 0:4

"Алмер": Крамер, ван Буурен, Макинтош, Квида, Мирани, Брандс (Овусу, 63), Саласива, Аханнач (Хаммути, 41), Валпоорт, Валиан, Ваарнолд

АЗ: Бизот, Увежан, Вуйтен, ван Рейн, Свенссон, Мидстжо, Тиль, Купмейнерс (Сельнэс, 59), ван Овереем (Хелмер, 13), Яханбахш (Гарсия, 63), Вергорст

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1 ПСВ 9 24
2 Зволле 9 18
3 Аякс 8 16
4 Фейеноорд 8 16
5 Витесс 8 15
6 Херенвен 8 14
7 АЗ 8 13
8 Утрехт 8 13
9 АДО Ден Хааг 9 13
10 ВВВ Венло 9 12
11 Эксельсиор 9 11
12 Твенте 9 9
13 Гронинген 9 9
14 Хераклес 9 9
15 Виллем II 9 9
16 НАК Бреда 9 7
17 Спарта Роттердам 9 6
18 Рода ЮК 9 6
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