ПСВ и "Фейеноорд" сыграли вничью в матче чемпионата Голландии

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ПСВ и "Фейеноорд" сыграли вничью в матче чемпионата Голландии

ПСВ и "Фейеноорд" закончили результативной ничьей в матче чемпионата Голландии.

ПСВ продолжает лидировать в турнирной таблице, ближайший преследователь команды - "Аякс" отстает на 2 балла.

ПСВ - "Фейеноорд" - 1:1 (0:0)

Голы: Йергенсен, 70 - 0:1, Лосано, 72 - 1:1. 

ПСВ: Зут, Шваб, Фиргефер, Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс (Ихаттарен, 82), Перейро (Гакпо, 46), Росарио, де Йонг, Бергвайн, Лосано.

"Фейеноорд": Фермер, ван дер Хейден, Мартина, ван Бек, Вердонк, Класи, Торнстра (Хапс, 85), Вилхена, Йергенсен, Бергхейс, Ларссон (Ньивкоп, 63).

"Фейеноорд" занимает 3 место в турнирной таблицы чемпионата Голландии. 

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3 Фейеноорд Фейеноорд 23 43
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