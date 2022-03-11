ПСВ и "Копенгаген" забили восемь голов на двоих

Фото: инстаграм ПСВ/Автор неизвестен

В первом матче 1/8 финала Лиги Конференций ПСВ и "Копенгаген" сыграли вничью со счетом 4:4.

В составе хозяев дублем отметился Коди Гакпо, а также по голу забили Рицу Доан и Эран Захави. В составе гостей дубль сделал Пеп Мас, по голу забили Исак Йоуханнессон и Лукас Лерагер.

ПСВ Нидерланды – "Копенгаген" Дания - 4:4 (1:3)

Голы: Йоуханнессон, 6 - 0:1, Гакпо, 21 - 1:1, Пеп Мас, 22 - 1:2, Лерагер, 43 - 1:3, Доан, 50 - 2:3, Гакпо, 70 - 3:3, Пеп Мас, 78 - 3:4, Захави, 85 - 4:4

ПСВ: Дроммел, Обиспо, Тезе, Макс, Гутьеррес, Сангаре (Винисиус, 83), Верман (Доан, 46), Мауро Жуниор, Гетце, Гакпо, Мадуэке (Захави, 46).

"Копенгаген": Грабара, Анкерсен, Бойлесен, Вавро, Кристиансен, Фальк, Лерагер (Хейлунд, 86), Стаге, Пеп Мас, Йоуханнессон (Дикс, 64), Вик (Бардегджи, 75).

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