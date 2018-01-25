ПСВ и "Спортинг" интересуются защитником "Спартака"

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ПСВ и "Спортинг" интересуются защитником "Спартака"

Защитник московского "Спартака" Одри Йола Зепатта попал в сферу интересов европейских клубов.

В частности, на 18-летнего камерунца нацелились ПСВ и лиссабонский "Спортинг", также на него претендует махачкалинский "Анжи".

Впрочем, "Спартак" не намерен расставаться с Зепаттой, так как рассчитывает на него в следующем сезоне, как на игрока первой команды.

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