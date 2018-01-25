ПСВ и "Спортинг" интересуются защитником "Спартака"
Защитник московского "Спартака" Одри Йола Зепатта попал в сферу интересов европейских клубов.
В частности, на 18-летнего камерунца нацелились ПСВ и лиссабонский "Спортинг", также на него претендует махачкалинский "Анжи".
Впрочем, "Спартак" не намерен расставаться с Зепаттой, так как рассчитывает на него в следующем сезоне, как на игрока первой команды.
Не пропустите: "Спартак" подписал первого зимнего новичка. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Иньеста получил предложение из Китая
-
"Спартак" откажется от трансфера Льяича
-
Почеттино: "Я никогда не буду тренером "Барселоны" или "Арсенала"
-
Дани Алвес дисквалифицирован на три матча
-
В Йовил спустя три года: "Манчестер Юнайтед" погостит в Кубке Англии у "перчаточников"
-
Сандро Рамирес может перейти в "Севилью"
-
Турнир прогнозов: анонс 31 тура
-
"Атлетик" готов заплатить за Иньиго Мартинеса 32 миллиона евро
-
"Монако" хочет перехватить Пеллегри у "Ювентуса"
-
"Реал", "Атлетико" и "Интер" поборются за 20-летнего аргентинца
-
Саму Гарсия вернулся в "Малагу"
-
"Барселона" в восьмой раз подряд вышла в полуфинал Кубка Испании
-
"Барселона" - "Эспаньол" - 2:0 (обзор)
-
Бубнов: "Зенит" и "Спартак" еще поборются за чемпионство"
-
"Барселона" берет реванш у "Эспаньола" и выходит в полуфинал Кубка Испании
-
Роналду: "Я не рассчитывал выиграть пять "Золотых мячей"
-
"Динамо" подтвердило разрыв контракта с Погребняком
-
Месси забил 4000-й гол "Барселоны" на "Камп Ноу"
-
Коутиньо дебютировал за "Барселону"
-
"Страсбур" стал последним участником 1/8 финала Кубка Франции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|19
|49
|2
|Аякс
|19
|44
|3
|АЗ
|19
|39
|4
|Зволле
|19
|36
|5
|Фейеноорд
|19
|33
|6
|Утрехт
|19
|30
|7
|Витесс
|19
|28
|8
|АДО Ден Хааг
|19
|27
|9
|Херенвен
|19
|24
|10
|Эксельсиор
|19
|24
|11
|ВВВ Венло
|19
|23
|12
|Хераклес
|19
|22
|13
|Гронинген
|19
|21
|14
|Виллем II
|19
|17
|15
|Твенте
|19
|16
|16
|НАК Бреда
|19
|16
|17
|Рода ЮК
|19
|12
|18
|Спарта Роттердам
|19
|11