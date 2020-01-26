ПСВ и "Твенте" обменялись голами в матче Эредивизии

Теги псвтвенте

ПСВ и "Твенте" обменялись голами в матче Эредивизии

ПСВ и "Твенте" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Голландии.

ПСВ - "Твенте" - 1:1 (0:0)

Голы: Дюмфрис, 61 - 1:0, Вучкич, 87 - 1:1.

ПСВ: Уннершталль, Шваб, Фиргефер, Дюмфрис, Афеллай, Хендрикс, Росарио, Ихаттарен, Брума (Доан, 79), Ламмерс (Митроглу, 55), Гакпо (Гутьеррес, 83).

"Твенте": Дроммел, Схенк, Трупе, Бейен, Плегесуэло, Эспиноса (Вучкич, 66), Бускетс, Селахи (Берггрен, 78), Босх, Канталапьедра, Ланг (Зехнини, 66).

ПСВ с 36 баллами занимает 5 место в турнирной таблице Эредивизии. "Твенте" с 21 очком располагается на 13 позиции.

Читайте также: "Аякс" переиграл роттердамскую "Спарту", ПСВ потерял очки в матче с "Венло"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" упустил победу над "Шрусбери" в Кубке Англии

"Ливерпуль" упустил победу над "Шрусбери" в Кубке Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов