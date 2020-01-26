ПСВ и "Твенте" обменялись голами в матче Эредивизии
ПСВ и "Твенте" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Голландии.
ПСВ - "Твенте" - 1:1 (0:0)
Голы: Дюмфрис, 61 - 1:0, Вучкич, 87 - 1:1.
ПСВ: Уннершталль, Шваб, Фиргефер, Дюмфрис, Афеллай, Хендрикс, Росарио, Ихаттарен, Брума (Доан, 79), Ламмерс (Митроглу, 55), Гакпо (Гутьеррес, 83).
"Твенте": Дроммел, Схенк, Трупе, Бейен, Плегесуэло, Эспиноса (Вучкич, 66), Бускетс, Селахи (Берггрен, 78), Босх, Канталапьедра, Ланг (Зехнини, 66).
ПСВ с 36 баллами занимает 5 место в турнирной таблице Эредивизии. "Твенте" с 21 очком располагается на 13 позиции.
Читайте также: "Аякс" переиграл роттердамскую "Спарту", ПСВ потерял очки в матче с "Венло"| http://soccernews.ru
главное
-
"Ахмат" предложил фанатам выбрать дизайн формы на сезон-2020/21
-
"Манчестер Сити" уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Англии
-
"Интер" не сумел выиграть в третьем матче Серии А подряд
-
Кавани отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"
-
Сетьен начинает с неудач в "Барселоне" - первый же экзамен провален! Разбираем матч каталонцев против "Валенсии"
Лента новостей
-
"Реал Сосьедад" разгромил "Мальорку" в матче 21-го тура Примеры
-
"Байер" на своем поле уверенно обыграл "Фортуну" в Бундеслиге
-
"Рома" и "Лацио" сыграли вничью в чемпионате Италии
-
"Ливерпуль" упустил победу над "Шрусбери" в Кубке Англии
-
Болельщики "Нанта" почтили память Эмилиано Сала
-
Пентек может продолжить карьеру в "Челси"
-
"Ахмат" предложил фанатам выбрать дизайн формы на сезон-2020/21
-
ПСВ и "Твенте" обменялись голами в матче Эредивизии
-
Агент Мельгарехо: "Спартак" пока не предложил новый контракт Лоренсо"
-
"Бордо" на выезде обыграл "Нант" в матче Лиги 1
-
Рохо отправится в аренду в "Эструдиантес"
-
Хавбек "Лиона" потерял сознание во время матча Лиги 1
-
Стали известны 12 участников футбольного турнира Олимпиады-2020
-
"Локомотив" не сумел победить корейский клуб в товарищеском матче
-
"Хетафе" обыграл "Бетис" и ворвался в зону Лиги чемпионов
-
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Транмир" в Кубке Англии
-
Кавани прошел медосмотр для перехода в "Атлетико"
-
"Хоффенхайм" разгромил "Вердер" благодаря голу Адамяна
-
"Арсенал" нацелился на Хамеса
-
"Лион" разгромил "Тулузу" и вышел на пятое место в Лиге 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23