ПСВ купил защитника "Манчестер Сити"

ПСВ на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Манчестер Сити" Хосе Анхеля Тасенде.

Сумма трансфера составила 5,5 миллионов евро. 21-летний испанец заключил с голландским клубом пятилетний контракт.

Тасенде находился в структуре "Манчестер Сити" с 2013 года, за основную команду "горожан" выступал с 2014 года, сыграл 3 матча. Сдавался в аренду "Нью-Йорк Сити", "Жироне", "Мальорке" и "НАК Бреде".

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