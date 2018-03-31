ПСВ – "НАК Бреда" - 5:1 (обзор)

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ПСВ – "НАК Бреда" - 5:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 29-го тура чемпионата Голландии между ПСВ и "НАК Бредой".

Не пропустите: ПСВ уничтожил "НАК Бреду" и другие результаты 29-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 29 74
2 Аякс 28 64
3 АЗ 29 62
4 Фейеноорд 28 48
5 Утрехт 29 48
6 Зволле 29 43
7 Витесс 29 42
8 АДО Ден Хааг 29 39
9 Хераклес 28 37
10 Херенвен 28 36
11 Эксельсиор 28 35
12 ВВВ Венло 29 34
13 Виллем II 29 30
14 Гронинген 28 29
15 НАК Бреда 29 27
16 Рода ЮК 29 23
17 Спарта Роттердам 29 21
18 Твенте 29 20
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