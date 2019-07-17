ПСВ назвал "Спартаку" стоимость Перейро
ПСВ ждёт предложений по трансферу своего полузащитника Гастона Перейро, сообщает Voetbal International.
По информации источника, "крестьяне" хотят выручить от продажи 24-летнего уругвайца 10-15 миллионов евро.
На хавбека среди прочих претендуют московский "Спартак" и "Милан".
В минувшем сезоне Перейро провёл за ПСВ 36 матчей, забил 11 голов и сделал 8 ассистов. Его контракт с клубом истекает в 2020 году.
Футболист способен сыграть как на обоих флангах атаки, так и на позиции "десятки".
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|АЗ
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|Витесс
|34
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|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
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|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
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|Де Графсхап
|34
|29
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|НАК Бреда
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|23