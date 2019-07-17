ПСВ назвал "Спартаку" стоимость Перейро

ПСВ ждёт предложений по трансферу своего полузащитника Гастона Перейро, сообщает Voetbal International.

По информации источника, "крестьяне" хотят выручить от продажи 24-летнего уругвайца 10-15 миллионов евро.

На хавбека среди прочих претендуют московский "Спартак" и "Милан".

В минувшем сезоне Перейро провёл за ПСВ 36 матчей, забил 11 голов и сделал 8 ассистов. Его контракт с клубом истекает в 2020 году.

Футболист способен сыграть как на обоих флангах атаки, так и на позиции "десятки".

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