ПСВ объявил имя нового главного тренера

Руководитель молодёжной академии ПСВ Эрнест Фабер стал главным тренером команды из Эйндховена.

На этом посту 48-летний специалист сменил уволенного в понедельник Марка ван Боммела.

Контракт между Фабером и ПСВ рассчитан до следующего лета.

В текущем сезоне команда занимает четвёртое место в Эредивизи по итогам 17 туров.

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