ПСВ объявил о назначении нового главного тренера

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ПСВ объявил о назначении нового главного тренера

Новым главным тренером ПСВ назначен Рогер Шмидт, сообщает официальный сайт клуба.

Немецкий специалист заключил с голландским клубом контракт до лета 2022 года. На посту наставник эйндховенцев он сменил Эрнеста Фабера, который был временным тренером после отставки Марка ван Боммеля.

52-летний Шмидт ранее тренировал "Дельбрюк", "Пройссен", "Падерборн", "Ред Булл Зальцбург", "Байер" и "Бэйцзин Гоань". Чемпион Австрии, обладатель Кубка Австрии.

После 26 туров ПСВ занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

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