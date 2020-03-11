ПСВ объявил о назначении нового главного тренера
Новым главным тренером ПСВ назначен Рогер Шмидт, сообщает официальный сайт клуба.
Немецкий специалист заключил с голландским клубом контракт до лета 2022 года. На посту наставник эйндховенцев он сменил Эрнеста Фабера, который был временным тренером после отставки Марка ван Боммеля.
52-летний Шмидт ранее тренировал "Дельбрюк", "Пройссен", "Падерборн", "Ред Булл Зальцбург", "Байер" и "Бэйцзин Гоань". Чемпион Австрии, обладатель Кубка Австрии.
После 26 туров ПСВ занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
Не пропустите: "Фейеноорд" и ПСВ добились побед в чемпионате Нидерландов. | http://soccernews.ru
главное
-
"Реал" рассматривает два варианта на случай увольнения Зидана
-
В Лиге Чемпионов больше не осталось российских игроков
-
"Тоттенхэм" проиграл "Лейпцигу" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ и вылетел из турнира
-
"Аталанта" вырвала победу у "Валенсии" в Лиге Чемпионов. Иличич сделал покер
-
Варди не исключает возвращения в сборную Англии
Лента новостей
-
Луиc Адриано повторил достижение Неймара
-
"Барселона" просит перенести матч Лиги Чемпионов с "Наполи"
-
Пирло может вернуться в "Ювентус"
-
Финал Кубка лиги ПСЖ - "Лион" перенесен из-за коронавируса
-
Бывший игрок "Спартака" Ананидзе получил очередную тяжелую травму
-
"Манчестер Сити" нацелился на 20-летнего защитника "Интера"
-
ПСВ объявил о назначении нового главного тренера
-
"Реал" может купить Кейна при одном условии
-
В Киеве отменили все массовые мероприятия из-за коронавируса. Матчи чемпионата могут пройти без зрителей
-
"Рома" не может отправиться в Испанию на матч Лиги Европы с "Севильей"
-
Бывший футболист сборной Бразилии Марселиньо завершит карьеру в 44 года
-
"Вулверхэмптон" готов заплатить огромную сумму за хавбека "Реала"
-
Матч Молдова – Россия пройдет без зрителей
-
Аршавин оценил игру "Зенита" во второй части сезона
-
В Румынии молодого футболиста заменили через 23 секунды после начала матча
-
РФС назвал арбитров на матчи 22-го тура чемпионата России
-
Официально: матчи Серии А остановлены из-за коронавируса
-
Тренер "РБ Лейпциг" установил рекорд Лиги чемпионов
-
Месси устроил тематическую вечеринку для младшего сына
-
Коронавирус подчиняет футбольную Европу! Разбираем, как чемпионаты будут продолжать "пир во время чумы" и что будет с Евро!
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23