ПСВ объявил о переходе Брумы, которым интересовался "Спартак"
Португальский полузащитник "РБ Лейпциг" Брума перешел в ПСВ, сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с голландским клубом долгосрочный контракт. Ранее сообщалось, что хавбеком также интересовались "Спартак" и "Порту".
24-летний Брума выступал за "РБ Лейпциг" с 2017 года. Всего за немецкий клуб он провел 67 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Ранее играл за "Спортинг", "Галатасарай", "Газиантепспор" и "Реал Сосьедад". За сборную Португалии сыграл семь матчей и забил один гол. Чемпион Турции, двукратный обладатель Кубка Турции, обладатель Суперкубка Турции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19