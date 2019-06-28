ПСВ объявил о переходе Брумы, которым интересовался "Спартак"

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ПСВ объявил о переходе Брумы, которым интересовался "Спартак"
Португальский полузащитник "РБ Лейпциг" Брума перешел в ПСВ, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с голландским клубом долгосрочный контракт. Ранее сообщалось, что хавбеком также интересовались "Спартак" и "Порту".

24-летний Брума выступал за "РБ Лейпциг" с 2017 года. Всего за немецкий клуб он провел 67 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Ранее играл за "Спортинг", "Галатасарай", "Газиантепспор" и "Реал Сосьедад". За сборную Португалии сыграл семь матчей и забил один гол. Чемпион Турции, двукратный обладатель Кубка Турции, обладатель Суперкубка Турции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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