ПСВ объявил о первом летнем трансфере

ПСВ объявил о переходе защитника "Аякса" Ника Виргевера, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достанется эйндховенскому клубу бесплатно, так как его контракт с "аяксидами" истекает летом. Виргевер подписал с ПСВ соглашение до лета 2022 года.

28-летний Виргевер выступает за "Аякс" с 2014 года и провел за клуб 118 матчей и забил 9 голов. Ранее играл за "Спарту" и АЗ. За сборную Голландии сыграл 2 матча.

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