ПСВ объявил о первом летнем трансфере
ПСВ объявил о переходе защитника "Аякса" Ника Виргевера, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист достанется эйндховенскому клубу бесплатно, так как его контракт с "аяксидами" истекает летом. Виргевер подписал с ПСВ соглашение до лета 2022 года.
28-летний Виргевер выступает за "Аякс" с 2014 года и провел за клуб 118 матчей и забил 9 голов. Ранее играл за "Спарту" и АЗ. За сборную Голландии сыграл 2 матча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|32
|81
|2
|Аякс
|33
|76
|3
|АЗ
|33
|68
|4
|Фейеноорд
|33
|63
|5
|Утрехт
|33
|51
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Херенвен
|33
|46
|8
|Зволле
|32
|44
|9
|АДО Ден Хааг
|32
|43
|10
|Эксельсиор
|33
|40
|11
|Хераклес
|33
|39
|12
|Гронинген
|33
|37
|13
|ВВВ Венло
|32
|34
|14
|Виллем II
|32
|33
|15
|НАК Бреда
|33
|33
|16
|Рода ЮК
|32
|27
|17
|Спарта Роттердам
|33
|27
|18
|Твенте
|33
|23