ПСВ обыграл "Ден Хааг", догнав "Аякс" в Эредивизии

В матче 31-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ обыграл "Ден Хааг" со счетом 3:1. Победу эйндховенскому клубу принесли голы Дюмфриса, де Йонга и Малена.

Благодаря победе ПСВ догнал лидирующего в турнирной таблице Эредивизии "Аякс", но уступает сопернику по разнице мячей.

ПСВ - "Ден Хааг" - 3:1 (1:0)

Голы: Дюмрфис, 20 - 1:0, де Йонг, 83 - 2:0, Нецид, 88 - 2:1, Мален, 90+3 - 3:1.

ПСВ: Зут, Дюмфрис, Шваб, Виргевер, Ангелино, Росарио, де Йонг, Садилек (Гутьеррес, 77), Лосано, Мален, Бергвейн (Гакпо, 77)

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