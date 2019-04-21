ПСВ обыграл "Ден Хааг", догнав "Аякс" в Эредивизии
В матче 31-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ обыграл "Ден Хааг" со счетом 3:1. Победу эйндховенскому клубу принесли голы Дюмфриса, де Йонга и Малена.
Благодаря победе ПСВ догнал лидирующего в турнирной таблице Эредивизии "Аякс", но уступает сопернику по разнице мячей.
ПСВ - "Ден Хааг" - 3:1 (1:0)
Голы: Дюмрфис, 20 - 1:0, де Йонг, 83 - 2:0, Нецид, 88 - 2:1, Мален, 90+3 - 3:1.
ПСВ: Зут, Дюмфрис, Шваб, Виргевер, Ангелино, Росарио, де Йонг, Садилек (Гутьеррес, 77), Лосано, Мален, Бергвейн (Гакпо, 77)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|31
|77
|2
|ПСВ
|31
|77
|3
|Фейеноорд
|31
|59
|4
|АЗ
|31
|52
|5
|Хераклес
|31
|48
|6
|Витесс
|31
|47
|7
|Утрехт
|31
|47
|8
|Виллем II
|31
|44
|9
|Гронинген
|31
|42
|10
|Херенвен
|31
|37
|11
|ВВВ Венло
|31
|37
|12
|АДО Ден Хааг
|31
|36
|13
|Зволле
|31
|35
|14
|Фортунна Ситтард
|31
|34
|15
|Эммен
|31
|32
|16
|Эксельсиор
|31
|27
|17
|Де Графсхап
|31
|26
|18
|НАК Бреда
|31
|22