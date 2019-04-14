ПСВ обыграл "Граафсхап" и догнал "Аякс" в турнирной таблице чемпионата Нидерландов
В матче 30-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на своем поле одержал волевую победу над "Граафсхапом".
Благодаря победе ПСВ догнал лидера Эредивизии "Аякс", но уступает ему по разнице забитых-пропущенных мячей.
ПСВ - "Граафсхап" - 2:1 (0:1)
Голы: Рургзорг, 26 - 0:1, Бергвейн (65, с пенальти) - 1:1, де Йонг, 73 - 2:1
ПСВ: Зут, Дюмфрис, Шваб, Виргевер, Тасенде, Росарио, Ихаттарен (Мален, 46), Садилек, Лосано, Бергвейн (Гакпо, 90), де Йонг
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|30
|74
|2
|ПСВ
|30
|74
|3
|Фейеноорд
|30
|56
|4
|АЗ
|30
|52
|5
|Утрехт
|29
|46
|6
|Хераклес
|30
|45
|7
|Витесс
|29
|43
|8
|Гронинген
|29
|41
|9
|Виллем II
|29
|40
|10
|Херенвен
|29
|36
|11
|АДО Ден Хааг
|30
|36
|12
|Зволле
|29
|35
|13
|ВВВ Венло
|30
|34
|14
|Фортунна Ситтард
|30
|31
|15
|Эммен
|30
|29
|16
|Де Графсхап
|30
|26
|17
|Эксельсиор
|30
|26
|18
|НАК Бреда
|30
|22