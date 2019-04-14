ПСВ обыграл "Граафсхап" и догнал "Аякс" в турнирной таблице чемпионата Нидерландов

В матче 30-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на своем поле одержал волевую победу над "Граафсхапом".

Благодаря победе ПСВ догнал лидера Эредивизии "Аякс", но уступает ему по разнице забитых-пропущенных мячей.

ПСВ - "Граафсхап" - 2:1 (0:1)

Голы: Рургзорг, 26 - 0:1, Бергвейн (65, с пенальти) - 1:1, де Йонг, 73 - 2:1

ПСВ: Зут, Дюмфрис, Шваб, Виргевер, Тасенде, Росарио, Ихаттарен (Мален, 46), Садилек, Лосано, Бергвейн (Гакпо, 90), де Йонг

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