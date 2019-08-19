ПСВ обыграл "Хераклес" в 3-м туре Эредивизии
В матче 3-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде обыграл "Хераклес" со счетом 2:0. Победу клубу из Эйндховена принесли голы Стивена Бергвейна и Мохаммеда Ихаттарена.
Благодаря победе ПСВ делит 1-6 места с еще несколькими клубами.
"Хераклес" - ПСВ - 0:2 (0:1)
Голы: Бергвейн, 16 - 0:1, Ихаттарен, 58 - 0:2
"Хераклес": Бласвич, Бэкборд, ван ден Буйс, Кноестер, Чиборра, Меркель, Кимуртзоглу, Бийевелд (Зоке, 68), Жуниор (Ф. дос Сантос, 79), Дессерс, ван дер Вотер (Д. дос Сантос, 86)
ПСВ: Зут, Садилек (Боскагли, 71), Виргевер, Баумгартль, Дюмфрис, Росарио, Ихаттарен (Хендрикс, 66), Гутьеррес, Гакпо, Бергвейн, Мален (Абукхал, 90+2)
Не пропустите: "Фейеноорд" и "Утрехт" закончили результативной ничьей в матче 3-го тура Эредивизии. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 18 августа
-
Гол Мораты принес победу "Атлетико" над "Хетафе"
-
ПСВ обыграл "Хераклес" в 3-м туре Эредивизии
-
ПСЖ повторил рекорд чемпионата Франции
-
ПСЖ без Неймара проиграл "Ренну"
-
Дани Алвес забил гол в первом же матче за "Сан-Паулу"
-
"Шахтер" одержал четвертую победу подряд на старте чемпионата Украины
-
Гильерме извинился перед игроком "Локомотива", которому он попал в голову
-
3
В РФС отреагировали на слова Дзюбы о "позорном судействе" в матче с "Ахматом"
-
Лэмпард сравнил поражение "Челси" от "МЮ" с ничьей в матче против "Лестера"
-
Малком и Дриусси пропустят матч со "Спартаком"
-
"Севилья" обыграла "Эспаньол" благодаря голу Регилона
-
"РБ Лейпциг" разгромил новичка Бундеслиги в матче 1-го тура
-
"Фиорентина" одержала победу над "Монцей" в матче 3-го раунда Кубка Италии
-
"Фейеноорд" и "Утрехт" закончили результативной ничьей в матче 3-го тура Эредивизии
-
Официально: Балотелли перешел в "Брешию"
-
Семин: "Мне очень понравилось "Динамо" в первом тайме. Казалось, что мы не выберемся"
-
"Локомотив" в гостевом матче обыграл "Динамо"
-
Голкипер "Уфы" Беленов прокомментировал домашнюю победу над "Ростовом"
-
"Челси" и "Лестер" закончили безголевой ничьей
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23