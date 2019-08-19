ПСВ обыграл "Хераклес" в 3-м туре Эредивизии

В матче 3-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде обыграл "Хераклес" со счетом 2:0. Победу клубу из Эйндховена принесли голы Стивена Бергвейна и Мохаммеда Ихаттарена.

Благодаря победе ПСВ делит 1-6 места с еще несколькими клубами.

"Хераклес" - ПСВ - 0:2 (0:1)

Голы: Бергвейн, 16 - 0:1, Ихаттарен, 58 - 0:2

"Хераклес": Бласвич, Бэкборд, ван ден Буйс, Кноестер, Чиборра, Меркель, Кимуртзоглу, Бийевелд (Зоке, 68), Жуниор (Ф. дос Сантос, 79), Дессерс, ван дер Вотер (Д. дос Сантос, 86)

ПСВ: Зут, Садилек (Боскагли, 71), Виргевер, Баумгартль, Дюмфрис, Росарио, Ихаттарен (Хендрикс, 66), Гутьеррес, Гакпо, Бергвейн, Мален (Абукхал, 90+2)

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