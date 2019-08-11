ПСВ обыграл на своем поле "АДО Ден Хаг"
ПСВ обыграл "АДО Ден Хаг" в матче 2-го тура Эредивизии.
В составе гостей голом отметился экс-игрок ЦСКАТомаш Нецид.
ПСВ - "АДО Ден Хаг" -3:1 (1:1)
Голы: Нецид, 33 - 0:1, Брума, 44 - 1:1, Мален, 52 - 2:1. Гакпо, 90+1 - 3:1.
ПСВ: Зут, Фиргефер, Баумгартль, Дюмфрис, Гутьеррес, Росарио, Садилек, Брума, Бергвайн, Лосано (Гакпо, 50), Мален.
"АДО Ден Хаг": Звинкелс, Мейерс, Бегелсдейк, Канон, Пинас, Поллей, Фалкенбург (ван Клеф, 74), Баккер (Крамер, 81), Нецид, Хои, Гоппел (Улд-Ших, 62).
В параллельном матче турнира "Утрехт" обыграл "Зволле".
"Утрехт" - "Зволле" - 3:1 (0:1)
Голы: Хамер, 16 - 0:1, ван де Стрек, 47 - 1:1, Густафссон, 49 (с пенальти) - 2:1, Янссен, 73 - 3:1.
"Утрехт": Пас, Янссен, Клайбер, Гувара, Хогма, Махер, ван де Стрек, Густафссон, Керк, Венема (Йостен, 63), Абасс (Штридер, 90).
"Зволле": Мус, Рейнен, Пал, Накаяма, Бель Хассани, Деккер, Хамер (ван Вермескеркен, 77), Флемминг, Хейбертс (Вестерман, 85), Ти, Йонсен.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23