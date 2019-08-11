ПСВ обыграл на своем поле "АДО Ден Хаг"

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ПСВ обыграл на своем поле "АДО Ден Хаг"

ПСВ обыграл "АДО Ден Хаг" в матче 2-го тура Эредивизии.

В составе гостей голом отметился экс-игрок ЦСКАТомаш Нецид.

ПСВ - "АДО Ден Хаг" -3:1 (1:1)

Голы: Нецид, 33 - 0:1, Брума, 44 - 1:1, Мален, 52 - 2:1. Гакпо, 90+1 - 3:1.

ПСВ: Зут, Фиргефер, Баумгартль, Дюмфрис, Гутьеррес, Росарио, Садилек, Брума, Бергвайн, Лосано (Гакпо, 50), Мален.

"АДО Ден Хаг": Звинкелс, Мейерс, Бегелсдейк, Канон, Пинас, Поллей, Фалкенбург (ван Клеф, 74), Баккер (Крамер, 81), Нецид, Хои, Гоппел (Улд-Ших, 62).

В параллельном матче турнира "Утрехт" обыграл "Зволле".

"Утрехт" - "Зволле" - 3:1 (0:1)

Голы: Хамер, 16 - 0:1, ван де Стрек, 47 - 1:1, Густафссон, 49 (с пенальти) - 2:1, Янссен, 73 - 3:1.

"Утрехт": Пас, Янссен, Клайбер, Гувара, Хогма, Махер, ван де Стрек, Густафссон, Керк, Венема (Йостен, 63), Абасс (Штридер, 90).

"Зволле": Мус, Рейнен, Пал, Накаяма, Бель Хассани, Деккер, Хамер (ван Вермескеркен, 77), Флемминг, Хейбертс (Вестерман, 85), Ти, Йонсен.

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