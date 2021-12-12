ПСВ обыграл НЕК и возглавил Эредивизию
Фото: инстаграм ПСВ/Автор неизвестен
В матче 16-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде обыграл НЕК со счетом 2:1.
Победу клубу из Эйндховена принесли голы Йорбе Вертессена и Карлоса Винисиуса. В составе хозяев отличился Магнус Маттссон.
ПСВ, набрав 37 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Эредивизии. НЕК с 19 очками опустился на 12-ю позицию.
НЕК - ПСВ - 1:2 (1:0)
Голы: Маттссон, 8 - 1:0, Вертессен, 80 - 1:1, Винисиус, 90 - 1:2
НЕК: Брандерхорст, Вердонк, Гут, Одентал, Эль-Каруани, ван Рой, Маттссон, Пропер, Шоне, Брейн (Вет, 75), Тавшан (Дуэлунд, 83)
ПСВ: Дроммель, Боскальи, Рамальо, Тезе, Жуниор (Макс, 63), Сангаре, ван Гинкель (Вертессен, 65), Гетце, Брума, Гакпо, Винисиус
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23