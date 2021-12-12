ПСВ обыграл НЕК и возглавил Эредивизию

Фото: инстаграм ПСВ/Автор неизвестен

В матче 16-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде обыграл НЕК со счетом 2:1.

Победу клубу из Эйндховена принесли голы Йорбе Вертессена и Карлоса Винисиуса. В составе хозяев отличился Магнус Маттссон.

ПСВ, набрав 37 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Эредивизии. НЕК с 19 очками опустился на 12-ю позицию.

НЕК - ПСВ - 1:2 (1:0)

Голы: Маттссон, 8 - 1:0, Вертессен, 80 - 1:1, Винисиус, 90 - 1:2

НЕК: Брандерхорст, Вердонк, Гут, Одентал, Эль-Каруани, ван Рой, Маттссон, Пропер, Шоне, Брейн (Вет, 75), Тавшан (Дуэлунд, 83)

ПСВ: Дроммель, Боскальи, Рамальо, Тезе, Жуниор (Макс, 63), Сангаре, ван Гинкель (Вертессен, 65), Гетце, Брума, Гакпо, Винисиус

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