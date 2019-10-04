ПСВ обыграл "Русенборг", "Спортинг" был сильнее ЛАСКа

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ПСВ обыграл "Русенборг", "Спортинг" был сильнее ЛАСКа

ПСВ разгромил "Русенборг" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

В параллельном матче группы D "Спортинг" переиграл ЛАСК.

"Спортинг" - ЛАСК - 2:1 (0:1)

Голы: Рагуж, 16 - 0:1, Луиз Феллипе, 58 - 1:1, Бруну Фернандеш, 63 - 2:1.

"Спортинг": Рибейру, Матье, Коатес, Нету (Вьетто, 46), Бруну Фернандеш, Акунья (Борха, 73), Думбья, Мигел Луиш, Вендел (Эдуарду Энрике, 58), Боласье, Луиз Феллипе.

ЛАСК: Шлагер, Траунер, Филипович, Поцманн (Реннер, 72), Визингер, Ранфтль, Холланд, Михорль, Рагуж (Клаусс, 55), Гойгингер, Фризер (Забитцер, 80).

"Русенборг" - ПСВ - 1:4 (0:3)

Голы: Росарио, 14 - 0:1, Мелинг, 37 (в свои ворота) - 0:2, Мален, 41 - 0:3, Адегбенро, 70 - 1:3, Мален, 78 - 1:4.

"Русенборг": Хансен, Ховланд, Вальсвик, Мелинг, Йенсен, Осен, Троннсен (Тагсет, 80), Лундемо (Конрадсен, 62), Йонсен (Седерлунд, 59), Акинтола, Адегбенро.

ПСВ: Руйтер, Фиргефер, Баумгартль, Дюмфрис, Хендрикс (Гутьеррес, 72), Росарио, Садилек, Ихаттарен (Митроглу, 80), Бергвайн, Доан (Брума, 83), Мален.

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