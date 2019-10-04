ПСВ обыграл "Русенборг", "Спортинг" был сильнее ЛАСКа
ПСВ разгромил "Русенборг" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.
В параллельном матче группы D "Спортинг" переиграл ЛАСК.
"Спортинг" - ЛАСК - 2:1 (0:1)
Голы: Рагуж, 16 - 0:1, Луиз Феллипе, 58 - 1:1, Бруну Фернандеш, 63 - 2:1.
"Спортинг": Рибейру, Матье, Коатес, Нету (Вьетто, 46), Бруну Фернандеш, Акунья (Борха, 73), Думбья, Мигел Луиш, Вендел (Эдуарду Энрике, 58), Боласье, Луиз Феллипе.
ЛАСК: Шлагер, Траунер, Филипович, Поцманн (Реннер, 72), Визингер, Ранфтль, Холланд, Михорль, Рагуж (Клаусс, 55), Гойгингер, Фризер (Забитцер, 80).
"Русенборг" - ПСВ - 1:4 (0:3)
Голы: Росарио, 14 - 0:1, Мелинг, 37 (в свои ворота) - 0:2, Мален, 41 - 0:3, Адегбенро, 70 - 1:3, Мален, 78 - 1:4.
"Русенборг": Хансен, Ховланд, Вальсвик, Мелинг, Йенсен, Осен, Троннсен (Тагсет, 80), Лундемо (Конрадсен, 62), Йонсен (Седерлунд, 59), Акинтола, Адегбенро.
ПСВ: Руйтер, Фиргефер, Баумгартль, Дюмфрис, Хендрикс (Гутьеррес, 72), Росарио, Садилек, Ихаттарен (Митроглу, 80), Бергвайн, Доан (Брума, 83), Мален.
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|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
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|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
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|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
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|3
|Партизан
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|5
|4
|Лацио
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|3
|5
|Айгалео ФК Афины
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|1
|Группа F
|М
|О
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|4
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|2
|Осер
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|7
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|Грацер АК
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|7
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|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
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|Бенфика
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|3
|Херенвен
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|7
|4
|Динамо Загреб
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|4
|5
|Беверен
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|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
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|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
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|0