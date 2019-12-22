ПСВ обыграл "Зволле", АЗ проиграл "Спарте" и другие итоги матчей чемпионата Голландии
ПСВ обыграл "Зволле" в 18-м туре чемпионата Голландии.
В других матчах тура АЗ проиграл "Спарте" а "Херенвен" сыграл с "Хераклесом" вничью.
ПСВ - "Зволле" - 4:1 (2:1)
Голы: Саймак, 12 - 0:1, Хендрикс, 18 - 1:1, Ихаттарен, 26 - 2:1, Брума, 51 - 3:1, Гакпо, 72 - 4:1.
"Спарта Р" - АЗ - 3:0 (2:0)
Голы: Ауассар, 18 - 1:0, Сметс, 29 - 2:0, Халил Дервисоглу, 57 (с пенальти) - 3:0.
"Херенвен" - "Хераклес" - 1:1 (0:0)
Голы: Дессерс, 54 - 0:1, Верман, 56 - 1:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23