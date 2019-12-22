ПСВ обыграл "Зволле", АЗ проиграл "Спарте" и другие итоги матчей чемпионата Голландии

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ПСВ обыграл "Зволле", АЗ проиграл "Спарте" и другие итоги матчей чемпионата Голландии

ПСВ обыграл "Зволле" в 18-м туре чемпионата Голландии.

В других матчах тура АЗ проиграл "Спарте" а "Херенвен" сыграл с "Хераклесом" вничью.

ПСВ - "Зволле" - 4:1 (2:1)

Голы: Саймак, 12 - 0:1, Хендрикс, 18 - 1:1, Ихаттарен, 26 - 2:1, Брума, 51 - 3:1, Гакпо, 72 - 4:1.

"Спарта Р" - АЗ - 3:0 (2:0)

Голы: Ауассар, 18 - 1:0, Сметс, 29 - 2:0, Халил Дервисоглу, 57 (с пенальти) - 3:0.

"Херенвен" - "Хераклес" - 1:1 (0:0)

Голы: Дессерс, 54 - 0:1, Верман, 56 - 1:1.

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3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
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8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
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