ПСВ одержал тяжелейшую победу в чемпионате Голландии
В матче 26-го тура чемпионата Голландии ПСВ на выезде победил "Венло" со счетом 1:0. Единственный гол на 86-й минуте забил Ирвинг Лосано.
ПСВ по-прежнему лидирует в турнирной таблице Эредивизии, опережая "Аякс" на пять очков.
"Венло" - ПСВ - 0:1 (0:0)
Гол: Лосано (86)
ПСВ: Зут, Ангелино, Виргевер, Шваб, Дюмфрис, Садилек (Гакпо, 78), Ихаттарен (Мален, 46), Росарио, Лосано, Бергвейн, де Йонг
Не пропустите: Роналду - вишенка на торте "Ювентуса": один из лидеров "Аякса" высказался о сопернике по 1/4 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Дженоа" - "Ювентус" - 2:0 (видеообзор)
-
1
"Тоттенхэм" назвал "Реалу" стоимость Эриксена
-
"Ювентус" потерпел сенсационное поражение в чемпионате Италии
-
ПСВ одержал тяжелейшую победу в чемпионате Голландии
-
"Вальядолид" одержал невероятную победу над "Эйбаром" в Примере
-
Швец принес победу "Ахмату" в матче с "Уфой"
-
1
Игрок "Реала" высказался о первом матче команды после возвращения Зидана
-
Российские и швейцарские футболистки устроили драку прямо на поле
-
Бекхэм оценил работу Сульшера в "Манчестер Юнайтед"
-
Павлюченко поддержал Погребняка в вопросе темнокожих футболистов в сборной России
-
Мончи вернулся в "Севилью"
-
Один из лидеров "Зенита", скорее всего, пропустит матч со "Спартаком"
-
Новичок сборной России высказался о вызове в национальную команду
-
"Дженоа" - "Ювентус": видеотрансляция матча с участием лидера Серии А
-
2
Представителя Карреры заподозрили в подкупе фанатов "Спартака"
-
2
В "Барселоне" определились по трансферу Неймара
-
В "Челси" приняли важное решение по Азару
-
Вальверде сделал заявление об очередной травме Дембеле
-
5
Аллегри оценил вероятность возможной дисквалификации Роналду в Лиге Чемпионов
-
Радимов напомнил Глушакову о споре перед матчем "Спартак" - "Зенит"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|25
|64
|2
|Аякс
|25
|62
|3
|Фейеноорд
|26
|47
|4
|АЗ
|25
|44
|5
|Витесс
|26
|40
|6
|Утрехт
|26
|40
|7
|Хераклес
|26
|39
|8
|Виллем II
|26
|34
|9
|Херенвен
|26
|33
|10
|Гронинген
|25
|32
|11
|ВВВ Венло
|25
|32
|12
|Фортунна Ситтард
|26
|29
|13
|АДО Ден Хааг
|25
|28
|14
|Зволле
|25
|26
|15
|Эксельсиор
|25
|26
|16
|Де Графсхап
|26
|25
|17
|Эммен
|26
|25
|18
|НАК Бреда
|26
|17