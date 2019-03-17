ПСВ одержал тяжелейшую победу в чемпионате Голландии

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ПСВ одержал тяжелейшую победу в чемпионате Голландии

В матче 26-го тура чемпионата Голландии ПСВ на выезде победил "Венло" со счетом 1:0. Единственный гол на 86-й минуте забил Ирвинг Лосано.

ПСВ по-прежнему лидирует в турнирной таблице Эредивизии, опережая "Аякс" на пять очков.

"Венло" - ПСВ - 0:1 (0:0)
Гол: Лосано (86)

ПСВ: Зут, Ангелино, Виргевер, Шваб, Дюмфрис, Садилек (Гакпо, 78), Ихаттарен (Мален, 46), Росарио, Лосано, Бергвейн, де Йонг

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