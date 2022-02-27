ПСВ одержал тяжелую победу в Эредивизии и приблизился к "Аяксу"

Теги спарта роттердампсв

ПСВ одержал тяжелую победу в Эредивизии и приблизился к "Аяксу"

Фото: инстаграм ПСВ/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде обыграл "Спарту" со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Мауро Жуниора и Рицу Доана. В составе хозяев отличился Леннарт Тай.

ПСВ, набрав 55 очков, занимает второе место в турнирной таблице Эредивизии. От лидирующего "Аякса" клуб отстает на два очка. "Спарта" с 17 очками осталась в зоне вылета на 17-й позиции.

"Спарта" - ПСВ - 1:2 (1:0)
Голы: Леннарт Тай, 32 - 1:0, Жуниор, 59 - 1:1, Доан, 67 - 1:2

ПСВ: Дроммель, Макс, Боскальи, Тезе, Жуниор, Гетце (Винисиус, 60), Сангаре, Верман, Вертессен (Доан, 46), Захави (Гутьеррес, 84), Мадуэке (Брума, 76).

Не пропустите: Гол Беллотти не спас "Торино" от поражения в матче с аутсайдером Серии А. http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ФИФА объявила о ряде санкций в отношении сборной России

ФИФА объявила о ряде санкций в отношении сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов