ПСВ одержал тяжелую победу в Эредивизии и приблизился к "Аяксу"
Фото: инстаграм ПСВ/Автор неизвестен
В матче 24-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде обыграл "Спарту" со счетом 2:1.
Победу гостям принесли голы Мауро Жуниора и Рицу Доана. В составе хозяев отличился Леннарт Тай.
ПСВ, набрав 55 очков, занимает второе место в турнирной таблице Эредивизии. От лидирующего "Аякса" клуб отстает на два очка. "Спарта" с 17 очками осталась в зоне вылета на 17-й позиции.
"Спарта" - ПСВ - 1:2 (1:0)
Голы: Леннарт Тай, 32 - 1:0, Жуниор, 59 - 1:1, Доан, 67 - 1:2
ПСВ: Дроммель, Макс, Боскальи, Тезе, Жуниор, Гетце (Винисиус, 60), Сангаре, Верман, Вертессен (Доан, 46), Захави (Гутьеррес, 84), Мадуэке (Брума, 76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23