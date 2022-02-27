ПСВ одержал тяжелую победу в Эредивизии и приблизился к "Аяксу"

Фото: инстаграм ПСВ/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде обыграл "Спарту" со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Мауро Жуниора и Рицу Доана. В составе хозяев отличился Леннарт Тай.

ПСВ, набрав 55 очков, занимает второе место в турнирной таблице Эредивизии. От лидирующего "Аякса" клуб отстает на два очка. "Спарта" с 17 очками осталась в зоне вылета на 17-й позиции.

"Спарта" - ПСВ - 1:2 (1:0)

Голы: Леннарт Тай, 32 - 1:0, Жуниор, 59 - 1:1, Доан, 67 - 1:2

ПСВ: Дроммель, Макс, Боскальи, Тезе, Жуниор, Гетце (Винисиус, 60), Сангаре, Верман, Вертессен (Доан, 46), Захави (Гутьеррес, 84), Мадуэке (Брума, 76).

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