ПСВ одолел "Витесс" Слуцкого

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ПСВ одолел "Витесс" Слуцкого

В рамках 11-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на своём поле взял верх над "Витессом", который тренирует Леонид Слуцкий. Команда российского специалиста с 14-й минуты играла вдесятером и в середине второго тайма не сумела сдержать игроков именитого соперника.

ПСВ – "Витесс" - 1:0

Гол: де Йонг, 69 - 1:0.

ПСВ: Зут, Швааб, Тасенде, Думфрис, Виргевер, Хендрикс, Перейро, Лосано (Рамселар, 90), Росарио, Бергвейн (Мален, 84), де Йонг.

"Витесс": Эдуарду, Дуки, Кларк (Бюттнер, 90), Караваев, Кларк-Солтер, Фор (Теландер, 18), Беро, Эдегор, Сереро (Гонг, 84), Линссен, Дарфалу.

Удаление: Дуки (14).

 

В другом матче "НАК Бреда" дома обыграла "Хераклес".

"НАК Бреда" - "Хераклес" - 2:1

Голы: Илич, 21 - 1:0, Кювас, 60 - 1:1, те Вреде, 88 - 2:1.

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