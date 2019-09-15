ПСВ отгрузил пять голов "Витессу" Слуцкого, "Аякс" разгромил "Херенвен"

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ПСВ отгрузил пять голов "Витессу" Слуцкого, "Аякс" разгромил "Херенвен"

Представляем результаты матчей 6-го тура чемпионата Нидерландов.

"Аякс" - "Херенвен" 4:1

Голы: Тадич, 14 - 1:0, Одгор, 22 - 1:1, Тальяфико, 45 - 2:1, Схюрс, 52 - 3:1, Тальяфико, 58 - 4:1

"Аякс": Онана, Велтман, Схюрс, Блинд, Тальяфико, Альварес (Марин, 80), Промес (де Йонг, 83), Мартинес, Зиеш, Хунтелар, Тадич (Нерес, 63).


ПСВ - "Витесс" 5:0

Голы: Мален, 18 - 1:0, Мален, 36 - 2:0, Мален, 46 - 3:0, Мален (пен), 83 - 4:0, Мален (пен), 89 - 5:0

ПСВ: Зут, Баумгартль, Думфрис, Виргевер, Боскальи, Ихаттарен (Митроглу, 71), Хендрикс, Бергвейн (Гакпо, 62), Росарио, Брума (Доан, 79), Мален.

"Витесс": Пасвеер, Леливелд, Кларк, Дуки, Обиспо, Беро, Базур, Таннане, Линссен, Матавж (Бейтинк, 64), Грот (Дико, 58).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
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