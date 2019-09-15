ПСВ отгрузил пять голов "Витессу" Слуцкого, "Аякс" разгромил "Херенвен"
Представляем результаты матчей 6-го тура чемпионата Нидерландов.
"Аякс" - "Херенвен" 4:1
Голы: Тадич, 14 - 1:0, Одгор, 22 - 1:1, Тальяфико, 45 - 2:1, Схюрс, 52 - 3:1, Тальяфико, 58 - 4:1
"Аякс": Онана, Велтман, Схюрс, Блинд, Тальяфико, Альварес (Марин, 80), Промес (де Йонг, 83), Мартинес, Зиеш, Хунтелар, Тадич (Нерес, 63).
ПСВ - "Витесс" 5:0
Голы: Мален, 18 - 1:0, Мален, 36 - 2:0, Мален, 46 - 3:0, Мален (пен), 83 - 4:0, Мален (пен), 89 - 5:0
ПСВ: Зут, Баумгартль, Думфрис, Виргевер, Боскальи, Ихаттарен (Митроглу, 71), Хендрикс, Бергвейн (Гакпо, 62), Росарио, Брума (Доан, 79), Мален.
"Витесс": Пасвеер, Леливелд, Кларк, Дуки, Обиспо, Беро, Базур, Таннане, Линссен, Матавж (Бейтинк, 64), Грот (Дико, 58).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23