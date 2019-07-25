ПСВ отобрал у Перейро игровой номер. Хавбеком интересуется "Спартак"

Полузащитник Гастон Перейро всё ближе к уходу из ПСВ, сообщает Voetbal International.

По информации источника, клуб из Эйндховена смирился с потерей уругвайца и уже отобрал у него игровой номер.

Теперь "семёрка" ПСВ принадлежит новичку команды Бруме.

Напомним, что главным претендентом на Перейро считается московский "Спартак", однако у "красно-белых" возникли сложности в переговорах с агентом футболиста.

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