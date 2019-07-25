ПСВ отобрал у Перейро игровой номер. Хавбеком интересуется "Спартак"

Теги псвспартак москвагастон перейротрансферы

ПСВ отобрал у Перейро игровой номер. Хавбеком интересуется "Спартак"

Полузащитник Гастон Перейро всё ближе к уходу из ПСВ, сообщает Voetbal International.

По информации источника, клуб из Эйндховена смирился с потерей уругвайца и уже отобрал у него игровой номер.

Теперь "семёрка" ПСВ принадлежит новичку команды Бруме.

Напомним, что главным претендентом на Перейро считается московский "Спартак", однако у "красно-белых" возникли сложности в переговорах с агентом футболиста.

Не пропустите: Агент уругвайского хавбека выдвинул новые требования "Спартаку". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тоттенхэм" готов установить клубный рекорд ради трансфера Дибалы

"Тоттенхэм" готов установить клубный рекорд ради трансфера Дибалы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов