ПСВ перехватил трансферную цель "Спартака"

Ивуарийский полузащитник "Тулузы" Ибрагим Сангаре перешел в ПСВ, сообщает пресс-служба голландского клуба.

Сумма трансфера составила девять миллионов евро. Футболист подписал с клубом из Эйндховена контракт до лета 2025 года. Стоит отметить, что игроком также интересовался московский "Спартак".

22-летний Сангаре выступал за "Тулузу" с 2016 года, провел за клуб 86 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. За сборную Кот-д'Ивуара сыграл пять матчей и забил один мяч.

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