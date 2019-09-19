ПСВ переиграл "Спортинг", ЛАСК минимально обыграл "Русенборг"

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ПСВ переиграл "Спортинг", ЛАСК минимально обыграл "Русенборг"

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы ПСВ обыграл "Спортинг" в домашнем матче.

ПСВ - "Спортинг" - 3:2 (2:1)

Голы: Мален, 19 - 1:0, Коатес, 25 (в свои ворота) - 2:0, Бруну Фернандеш, 38 (с пенальти) - 2:1, Баумгартль, 48 - 3:1, Мендеш, 82 - 3:2.

ПСВ: Зут, Фиргефер, Баумгартль, Боскальи, Дюмфрис, Хендрикс, Росарио, Ихаттарен (Гакпо, 64), Брума (Доан, 78), Бергвайн, Мален (Садилек, 84).

"Спортинг": Рибейру, Коатес, Нету, Розье, Бруну Фернандеш, Акунья, Думбья, Мигел Луиш (Мендеш, 80), Вендел (Камашу, 90+1), Вьетто (Кабраль, 64), Боласье.

В параллельном матче турнира группы D ЛАСК минимально обыграл "Русенборг".

ЛАСК - "Русенборг" - 1:0 (1:0)

Гол: Холланд, 45+3.

ЛАСК: Шлагер, Филипович, Востри, Визингер, Ранфтль, Холланд, Михорль, Реннер (Поцманн, 57), Тетте (Фризер, 40), Клаусс, Гойгингер (Рагуж, 80).

"Русенборг": Хансен, Региниуссен, Ховланд, Хеденстад, Мелинг, Йенсен, Конрадсен (Осен, 87), Лундемо (Троннсен, 73), Седерлунд, Йонсен (Сейде, 73), Адегбенро.

Таким образом у ПСВ и ЛАСКа по 3 балла, у "Русенборга" и "Спортинга" - 0 очков.

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