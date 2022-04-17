ПСВ победил "Аякс" в финале Кубка Нидерландов

Фото: твиттер ПСВ/Автор неизвестен

В финальном матче Кубка Нидерландов ПСВ обыграл "Аякс" со счетом 2:1 и стал обладателем трофея.

Победу клубу из Эйндховена принесли голы Эрика Гутьерреса и Коди Гакпо. В составе "аяксидов" отличился Райан Гравенберх.

ПСВ - "Аякс" - 2:1 (0:1)

Голы: Гравенберх, 23 - 0:1, Гутьеррес, 48 - 1:1, Гакпо, 50 - 2:1

ПСВ: Мвого, Рамальо, Макс, Тезе, Гетце, Гутьеррес, Мауро Жуниор, Сангаре, Верман (Гакпо, 69), Захави, Брума (Доан, 69)

"Аякс": Стекеленбург, Блинд, Мазрауи (Схурс, 72), Мартинес, Тимбер, Классен (Кудус, 86), Альварес (Аллер, 72), Гравенберх, Тадич, Бергейс (Ихаттарен, 86), Бробби.

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