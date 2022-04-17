ПСВ победил "Аякс" в финале Кубка Нидерландов
Фото: твиттер ПСВ/Автор неизвестен
В финальном матче Кубка Нидерландов ПСВ обыграл "Аякс" со счетом 2:1 и стал обладателем трофея.
Победу клубу из Эйндховена принесли голы Эрика Гутьерреса и Коди Гакпо. В составе "аяксидов" отличился Райан Гравенберх.
ПСВ - "Аякс" - 2:1 (0:1)
Голы: Гравенберх, 23 - 0:1, Гутьеррес, 48 - 1:1, Гакпо, 50 - 2:1
ПСВ: Мвого, Рамальо, Макс, Тезе, Гетце, Гутьеррес, Мауро Жуниор, Сангаре, Верман (Гакпо, 69), Захави, Брума (Доан, 69)
"Аякс": Стекеленбург, Блинд, Мазрауи (Схурс, 72), Мартинес, Тимбер, Классен (Кудус, 86), Альварес (Аллер, 72), Гравенберх, Тадич, Бергейс (Ихаттарен, 86), Бробби.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23