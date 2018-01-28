ПСВ победил "Твенте" и другие результаты 20-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 20-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим гостевую победу ПСВ над "Твенте" со счётом 2:0.

"Гронинген" – "Хераклес" - 3:3

Голы: ван Верт, 28 - 1:0, Жамиру, 34 - 1:1, Дрост, 43 - 2:1, Махи, 45 - 3:1, Вермей, 63 - 3:2, Проппер, 78 - 3:3.



"Твенте" – ПСВ - 0:2

Голы: Лосано, 4 - 0:1, Арьяс, 90 - 0:2.



"Зволле" – "Витесс" - 1:2

Голы: Линссен, 29 - 0:1, Намли, 58 - 1:1, Маунт, 75 - 1:2.



"НАК Бреда" – "Венло" - 0:1

Гол: Ти, 73 - 0:1.

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