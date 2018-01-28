ПСВ победил "Твенте" и другие результаты 20-го тура чемпионата Голландии

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ПСВ победил "Твенте" и другие результаты 20-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 20-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим гостевую победу ПСВ над "Твенте" со счётом 2:0.

"Гронинген" – "Хераклес" - 3:3

Голы: ван Верт, 28 - 1:0, Жамиру, 34 - 1:1, Дрост, 43 - 2:1, Махи, 45 - 3:1, Вермей, 63 - 3:2, Проппер, 78 - 3:3.


"Твенте" – ПСВ - 0:2

Голы: Лосано, 4 - 0:1, Арьяс, 90 - 0:2.


"Зволле" – "Витесс" - 1:2

Голы: Линссен, 29 - 0:1, Намли, 58 - 1:1, Маунт, 75 - 1:2.


"НАК Бреда" – "Венло" - 0:1

Гол: Ти, 73 - 0:1.

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Команда М О
1 ПСВ 19 49
2 Аякс 19 44
3 АЗ 19 39
4 Зволле 19 36
5 Фейеноорд 19 33
6 Утрехт 19 30
7 Витесс 19 28
8 АДО Ден Хааг 19 27
9 Херенвен 20 27
10 Эксельсиор 19 24
11 ВВВ Венло 19 23
12 Хераклес 20 23
13 Гронинген 20 22
14 Виллем II 19 17
15 Твенте 19 16
16 НАК Бреда 19 16
17 Рода ЮК 19 12
18 Спарта Роттердам 20 11
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