ПСВ победил в Эредивизии благодаря голу Гетце и приблизился к "Аяксу"

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ПСВ победил в Эредивизии благодаря голу Гетце и приблизился к "Аяксу"

Фото: инстаграм ПСВ/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на своем поле обыграл "Херенвен" со счетом 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Чуквунонсо Мадуэке, Марио Гетце и Йоея Вермана. В составе гостей отличился Тибор Халилович.

ПСВ, набрав 52 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Эредивизии. Отставание клуба от лидирующего "Аякса" составляет пять очков. "Херенвен" с 25 очками остался на 11-й позиции.

ПСВ - "Херенвен" - 3:1 (1:1)
Голы: Мадуэке, 13 - 1:0, Халилович, 36 - 1:1, Гетце, 46 - 2:1, Верман, 50 - 3:1

ПСВ: Дроммель, Макс, Боскальи, Тезе, Жуниор, Гутьеррес (Винисиус, 43), Сангаре, Верман (Вертессен, 90), Гетце (ван Гинкел, 82), Гакпо (Брума, 46), Мадуэке (Доан, 46)

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