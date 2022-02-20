ПСВ победил в Эредивизии благодаря голу Гетце и приблизился к "Аяксу"
Фото: инстаграм ПСВ/Автор неизвестен
В матче 23-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на своем поле обыграл "Херенвен" со счетом 3:1.
Победу хозяевам принесли голы Чуквунонсо Мадуэке, Марио Гетце и Йоея Вермана. В составе гостей отличился Тибор Халилович.
ПСВ, набрав 52 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Эредивизии. Отставание клуба от лидирующего "Аякса" составляет пять очков. "Херенвен" с 25 очками остался на 11-й позиции.
ПСВ - "Херенвен" - 3:1 (1:1)
Голы: Мадуэке, 13 - 1:0, Халилович, 36 - 1:1, Гетце, 46 - 2:1, Верман, 50 - 3:1
ПСВ: Дроммель, Макс, Боскальи, Тезе, Жуниор, Гутьеррес (Винисиус, 43), Сангаре, Верман (Вертессен, 90), Гетце (ван Гинкел, 82), Гакпо (Брума, 46), Мадуэке (Доан, 46)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23