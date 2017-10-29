ПСВ победил "Витесс", победы "Спарты" и АЗ

Завершились четыре матча 10-го тура чемпионата Голландии. ПСВ на выезде обыграл "Витесс", "Спарта" была сильнее "Гронингена", АЗ выиграл у "Херенвена", "Утрехт" и "Бреда" разошлись миром.

"Витесс" - ПСВ - 2:4 (1:1)

Голы: Лозано, 18 - 0:1, Локадиа, 45 (автогол) - 1:1, Локадиа, 49 - 1:2, Локадиа, 56 - 1:3, Лозано, 59 - 1:4, Маунт, 63 - 2:4

"Спарта" - "Гронинген" - 2:1 (2:1)

Голы: Мюрен, 22 - 1:0, Райс, 36 - 1:1, Броньо, 43 (с пенальти) - 2:1

"Утрехт" - "Бреда" - 2:2 (1:1)

Голы: Янссен, 19 - 1:0, Эль-Аллучи, 22 - 1:1, Корте, 48 - 1:2, Венема, 78 - 2:2

"Херенвен" - АЗ - 1:2 (1:0)

Голы: Влап, 21 - 1:0, Тиль, 73 - 1:1, Тиль, 90 - 1:2

Положение лидеров: ПСВ - 27, Аякс - 22, Зволле - 21, АЗ - 19, Витесс - 18...

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