ПСВ побеждает, "Фейеноорд" терпит поражение и другие результаты 20-го тура чемпионата Нидерландов

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ПСВ побеждает, "Фейеноорд" терпит поражение и другие результаты 20-го тура чемпионата Нидерландов

В воскресенье в рамках 20-го тура чемпионата Нидерландов состоялись четыре матча. Выделим неожиданное поражение "Фейеноорда" от "Эксельсиора", а также разгромную победу ПСВ над "Фортуной Ситтард".

"Эксельсиор" - "Фейеноорд" - 2:1

Голы: ван Перси, 54 - 0:1, Мессауд, 63 - 1:1, ван дер Мер, 90 - 2:1.

 

"Зволле" - "Утрехт" - 4:3

Голы: Густафссон, 7 - 0:1, ван Крой, 25 - 1:1, Летсхерт, 59 - 1:2, Баэбек, 75 - 1:3, Лам, 80 - 2:3, ван Дейнен, 90 (пенальти) - 3:3, ван Дейнен, 90 - 4:3.

 

ПСВ - "Фортуна Ситтард" - 5:0

Голы: Перейро, 8 - 1:0, де Йонг, 54 - 2:0, Гакпо, 56 - 3:0, де Йонг, 76 - 4:0, де Йонг, 87 - 5:0.

 

"Ден Хааг" - "Хераклес" - 2:0

Голы: Нецид, 79 - 1:0, Нецид, 89 - 2:0.

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2 Аякс Аякс 20 50
3 Фейеноорд Фейеноорд 20 39
4 АЗ АЗ 20 34
5 Витесс Витесс 20 30
6 Утрехт Утрехт 20 28
7 ВВВ Венло ВВВ Венло 20 26
8 Хераклес Хераклес 20 26
9 Виллем II Виллем II 20 25
10 Зволле Зволле 20 24
11 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 20 24
12 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 20 23
13 Херенвен Херенвен 20 22
14 Эксельсиор Эксельсиор 20 22
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