ПСВ побеждает, "Фейеноорд" терпит поражение и другие результаты 20-го тура чемпионата Нидерландов
В воскресенье в рамках 20-го тура чемпионата Нидерландов состоялись четыре матча. Выделим неожиданное поражение "Фейеноорда" от "Эксельсиора", а также разгромную победу ПСВ над "Фортуной Ситтард".
"Эксельсиор" - "Фейеноорд" - 2:1
Голы: ван Перси, 54 - 0:1, Мессауд, 63 - 1:1, ван дер Мер, 90 - 2:1.
"Зволле" - "Утрехт" - 4:3
Голы: Густафссон, 7 - 0:1, ван Крой, 25 - 1:1, Летсхерт, 59 - 1:2, Баэбек, 75 - 1:3, Лам, 80 - 2:3, ван Дейнен, 90 (пенальти) - 3:3, ван Дейнен, 90 - 4:3.
ПСВ - "Фортуна Ситтард" - 5:0
Голы: Перейро, 8 - 1:0, де Йонг, 54 - 2:0, Гакпо, 56 - 3:0, де Йонг, 76 - 4:0, де Йонг, 87 - 5:0.
"Ден Хааг" - "Хераклес" - 2:0
Голы: Нецид, 79 - 1:0, Нецид, 89 - 2:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|20
|55
|2
|Аякс
|20
|50
|3
|Фейеноорд
|20
|39
|4
|АЗ
|20
|34
|5
|Витесс
|20
|30
|6
|Утрехт
|20
|28
|7
|ВВВ Венло
|20
|26
|8
|Хераклес
|20
|26
|9
|Виллем II
|20
|25
|10
|Зволле
|20
|24
|11
|АДО Ден Хааг
|20
|24
|12
|Фортунна Ситтард
|20
|23
|13
|Херенвен
|20
|22
|14
|Эксельсиор
|20
|22
|15
|Гронинген
|20
|21
|16
|Эммен
|20
|21
|17
|Де Графсхап
|20
|18
|18
|НАК Бреда
|20
|16