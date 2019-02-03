ПСВ побеждает, "Фейеноорд" терпит поражение и другие результаты 20-го тура чемпионата Нидерландов

В воскресенье в рамках 20-го тура чемпионата Нидерландов состоялись четыре матча. Выделим неожиданное поражение "Фейеноорда" от "Эксельсиора", а также разгромную победу ПСВ над "Фортуной Ситтард".

"Эксельсиор" - "Фейеноорд" - 2:1

Голы: ван Перси, 54 - 0:1, Мессауд, 63 - 1:1, ван дер Мер, 90 - 2:1.

"Зволле" - "Утрехт" - 4:3

Голы: Густафссон, 7 - 0:1, ван Крой, 25 - 1:1, Летсхерт, 59 - 1:2, Баэбек, 75 - 1:3, Лам, 80 - 2:3, ван Дейнен, 90 (пенальти) - 3:3, ван Дейнен, 90 - 4:3.

ПСВ - "Фортуна Ситтард" - 5:0

Голы: Перейро, 8 - 1:0, де Йонг, 54 - 2:0, Гакпо, 56 - 3:0, де Йонг, 76 - 4:0, де Йонг, 87 - 5:0.

"Ден Хааг" - "Хераклес" - 2:0

Голы: Нецид, 79 - 1:0, Нецид, 89 - 2:0.

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