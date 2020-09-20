ПСВ подписал опытного хавбека, которым интересовался "Локомотив"

Израильский полузащитник "Гуанчжоу Фули" Эран Захави перешел в ПСВ, сообщает официальный сайт голландского клуба.

Футболист достался голландцам бесплатно. Хавбек подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2022 года. Стоит отметить, что у Захави было более выгодное предложение от московского "Локомотива", но он принял решение перебраться в Нидерланды.

33-летний Захави выступал за "Гуанчжоу Фули" с 2016 года. Всего он провел за клуб 117 матчей во всех турнирах, забил 103 гола и отдал 31 результативную передачу. Ранее он играл за "Хапоэль" (Тель-Авив), "Хапоэль" (Рамат-ха-Шарон), "Палермо" и "Маккаби" (Тель-Авив). За сборную Израиля сыграл 53 матча и забил 20 голов. Четырехратный чемпион Израиля, трехкратный обладатель Кубка Израиля.

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