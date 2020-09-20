ПСВ подписал опытного хавбека, которым интересовался "Локомотив"
Израильский полузащитник "Гуанчжоу Фули" Эран Захави перешел в ПСВ, сообщает официальный сайт голландского клуба.
Футболист достался голландцам бесплатно. Хавбек подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2022 года. Стоит отметить, что у Захави было более выгодное предложение от московского "Локомотива", но он принял решение перебраться в Нидерланды.
33-летний Захави выступал за "Гуанчжоу Фули" с 2016 года. Всего он провел за клуб 117 матчей во всех турнирах, забил 103 гола и отдал 31 результативную передачу. Ранее он играл за "Хапоэль" (Тель-Авив), "Хапоэль" (Рамат-ха-Шарон), "Палермо" и "Маккаби" (Тель-Авив). За сборную Израиля сыграл 53 матча и забил 20 голов. Четырехратный чемпион Израиля, трехкратный обладатель Кубка Израиля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23