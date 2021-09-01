ПСВ подписал трансферную цель "Зенита"
Фото: сайт ПСВ/Автор неизвестен
Пресс-служба ПСВ на официальном сайте объявила о переходе бразильского нападающего "Бенфики" Карлоса Винисиуса.
Голландский клуб арендовал футболиста до лета 2022 года с правом последующего выкупа. Ранее сообщалось, что бразильцем интересуется "Зенит".
26-летний Винисиус выступал за "Бенфику" с 2019 года. Всего за португальский клуб он провел 50 матчей, забил 24 гола и отдал 13 результативных передач. Сдавался в аренду "Тоттенхэму". Ранее играл за "Калденсе", "Гремио Анаполис", СК "Реал", "Наполи", "Риу Аве" и "Монако".
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