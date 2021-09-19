ПСВ потерпел унизительное поражение в матче Эредивизии
Фото: инстаграм "Фейеноорда"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на своем поле проиграл "Фейеноррду" со счетом 0:4.
Победу гостям принесли дубль Йенса Торнстры и голы Брайана Линссена и Сирила Дессерса.
"Фейеноорд", набрав девять очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Эредивизии. ПСВ с 12 очками остался на 2-м месте.
ПСВ - "Фейеноорд" - 0:4 (0:1)
Голы: Торнстра, 45 - 0:1, Линссен, 71 - 0:2, Торнстра, 85 - 0:3, Дессерс, 90 - 0:4
ПСВ: Дроммель, Тезе, Рамальо, Обиспо, Макс, Боскальи, Проппер (Томас, 46), Гетце (Вертессен, 46), Захави (Доан, 46), Гакпо (Винисиус, 61), Брума (Мадуэке, 72).
"Фейеноорд": Бейло, Траунер, Хольмгрен-Педерсен (Хендрикс, 83), Маласиа, Сенеси (Гертрейда, 72), Кекчю, Аурснес, Тиль (Линссен, 69), Торнстра, Синистерра, Джаханбакш (Дессерс, 85).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23