ПСВ потерпел унизительное поражение в матче Эредивизии

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ПСВ потерпел унизительное поражение в матче Эредивизии

Фото: инстаграм "Фейеноорда"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на своем поле проиграл "Фейеноррду" со счетом 0:4.

Победу гостям принесли дубль Йенса Торнстры и голы Брайана Линссена и Сирила Дессерса.

"Фейеноорд", набрав девять очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Эредивизии. ПСВ с 12 очками остался на 2-м месте.

ПСВ - "Фейеноорд" - 0:4 (0:1)
Голы: Торнстра, 45 - 0:1, Линссен, 71 - 0:2, Торнстра, 85 - 0:3, Дессерс, 90 - 0:4

ПСВ: Дроммель, Тезе, Рамальо, Обиспо, Макс, Боскальи, Проппер (Томас, 46), Гетце (Вертессен, 46), Захави (Доан, 46), Гакпо (Винисиус, 61), Брума (Мадуэке, 72).

"Фейеноорд": Бейло, Траунер, Хольмгрен-Педерсен (Хендрикс, 83), Маласиа, Сенеси (Гертрейда, 72), Кекчю, Аурснес, Тиль (Линссен, 69), Торнстра, Синистерра, Джаханбакш (Дессерс, 85).

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