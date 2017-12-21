ПСВ приобрел "нового Месси"

Нападающий "Велес Сарсфилд" Максимилиано Ромеро перешел в ПСВ, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с голландским клубом контракт до лета 2023-го года. Стоит отметить, что в борьбе за юного таланта ПСВ опередил "Арсенал". На родине Ромеро сравнивают с легендарным Лионелем Месси.

18-летний Ромеро выступал за "Велес Сарсфилд" с 2016 года, провел за клуб 39 матчей и забил 18 голов.

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