ПСВ расстанется с бывшим игроком "Барселоны"

Полузащитник ПСВ Ибрагим Афеллай сообщил, что он покинет клуб по окончании сезона.

"Мне сообщили, что новый тренер ПСВ не заинтересован в сотрудничестве со мной. Я не удивлен этому, так как новый тренер всегда хочет что-то поменять. Кому-то из игроков придется уйти. Я нахожусь в хорошей форме и не планирую завершать карьеру", - приводит слова хавбека официальный сайт клуба.

34-летний Афеллай является воспитанником ПСВ. В нынешнем сезоне он провел за клуб четыре матча и отдал одну результативную передачу. Ранее он играл за "Барселону", "Шальке", "Олимпиакос" и "Сток Сити".

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