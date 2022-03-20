ПСВ разгромил аутсайдера Эредивизии и приблизился к "Аяксу"

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ПСВ разгромил аутсайдера Эредивизии и приблизился к "Аяксу"

Фото: инстаграм ПСВ/Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на своем поле разгромил "Фортуну" со счетом 5:0.

Победу хозяевам принесли голы Филиппа Макса, Рицу Доана, Эрана Захави, Брумы и Карлоса Винисиуса.

ПСВ, набрав 64 очка, занимает второе место в турнирной таблице Эредивизии. Отставание клуба от лидирующего "Аякса" составляет два очка. "Фортуна" с 22 очками осталась в зоне вылета на 16-й позиции.

ПСВ - "Фортуна" - 5:0 (3:0)
Голы: Макс, 10, Доан, 39 - 2:0, Захави, 41 - 3:0, Брума, 77 - 4:0, Винисиус, 82 - 5:0

ПСВ: Дроммель, Макс, Боскальи, Тезе (Обиспо, 78), Мауро Жуниор, Сангаре, Гутьеррес (ван Гинкель, 84), Верман, Гетце (Брума, 65), Доан (Мадуэке, 64), Захави (Винисиус, 65).

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