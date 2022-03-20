ПСВ разгромил аутсайдера Эредивизии и приблизился к "Аяксу"
Фото: инстаграм ПСВ/Автор неизвестен
В матче 27-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на своем поле разгромил "Фортуну" со счетом 5:0.
Победу хозяевам принесли голы Филиппа Макса, Рицу Доана, Эрана Захави, Брумы и Карлоса Винисиуса.
ПСВ, набрав 64 очка, занимает второе место в турнирной таблице Эредивизии. Отставание клуба от лидирующего "Аякса" составляет два очка. "Фортуна" с 22 очками осталась в зоне вылета на 16-й позиции.
ПСВ - "Фортуна" - 5:0 (3:0)
Голы: Макс, 10, Доан, 39 - 2:0, Захави, 41 - 3:0, Брума, 77 - 4:0, Винисиус, 82 - 5:0
ПСВ: Дроммель, Макс, Боскальи, Тезе (Обиспо, 78), Мауро Жуниор, Сангаре, Гутьеррес (ван Гинкель, 84), Верман, Гетце (Брума, 65), Доан (Мадуэке, 64), Захави (Винисиус, 65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23