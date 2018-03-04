ПСВ разгромил "Утрехт", "Фейеноорд" проиграл "НАК Бреде" и другие результаты 26-го тура чемпионата Голландии
В субботу в рамках 26-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим крупную победу ПСВ над "Утрехтом" и неожиданное поражение "Фейеноорда" от "НАК Бреды".
"Эксельсиор" – "АЗ Алкмар" - 1:2
Голы: Звартуд, 19 (автогол) - 0:1, Джаханбахш, 44 - 0:2, Мессауд, 64 - 1:2.
ПСВ – "Утрехт" - 3:0
Голы: Леувин, 16 (автогол) - 1:0, де Йонг, 22 - 2:0, Бергвейн, 51 - 3:0.
"НАК Бреда" – "Фейеноорд" - 2:1
Голы: Торнстра, 17 - 0:1, Амброз, 23 - 1:1, Умар, 49 (пенальти) - 2:1.
"Херенвен" – "Виллем II" - 2:0
Голы: Вауденберг, 13 - 1:0, Гучаннежад, 47 - 2:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|26
|68
|2
|Аякс
|25
|58
|3
|АЗ
|26
|56
|4
|Утрехт
|26
|44
|5
|Фейеноорд
|25
|42
|6
|Зволле
|25
|39
|7
|Витесс
|25
|38
|8
|АДО Ден Хааг
|25
|36
|9
|Хераклес
|26
|33
|10
|Херенвен
|25
|32
|11
|ВВВ Венло
|25
|32
|12
|Эксельсиор
|26
|32
|13
|Гронинген
|25
|25
|14
|Виллем II
|25
|23
|15
|НАК Бреда
|25
|21
|16
|Твенте
|25
|17
|17
|Рода ЮК
|26
|17
|18
|Спарта Роттердам
|25
|15