ПСВ разгромил "Утрехт", "Фейеноорд" проиграл "НАК Бреде" и другие результаты 26-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 26-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим крупную победу ПСВ над "Утрехтом" и неожиданное поражение "Фейеноорда" от "НАК Бреды".

"Эксельсиор" – "АЗ Алкмар" - 1:2

Голы: Звартуд, 19 (автогол) - 0:1, Джаханбахш, 44 - 0:2, Мессауд, 64 - 1:2.



ПСВ – "Утрехт" - 3:0

Голы: Леувин, 16 (автогол) - 1:0, де Йонг, 22 - 2:0, Бергвейн, 51 - 3:0.



"НАК Бреда" – "Фейеноорд" - 2:1

Голы: Торнстра, 17 - 0:1, Амброз, 23 - 1:1, Умар, 49 (пенальти) - 2:1.



"Херенвен" – "Виллем II" - 2:0

Голы: Вауденберг, 13 - 1:0, Гучаннежад, 47 - 2:0.

Не пропустите: "Хераклес" в гостях громит "Роду". | http://soccernews.ru