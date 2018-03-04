ПСВ разгромил "Утрехт", "Фейеноорд" проиграл "НАК Бреде" и другие результаты 26-го тура чемпионата Голландии

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ПСВ разгромил "Утрехт", "Фейеноорд" проиграл "НАК Бреде" и другие результаты 26-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 26-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим крупную победу ПСВ над "Утрехтом" и неожиданное поражение "Фейеноорда" от "НАК Бреды".

"Эксельсиор" – "АЗ Алкмар" - 1:2

Голы: Звартуд, 19 (автогол) - 0:1, Джаханбахш, 44 - 0:2, Мессауд, 64 - 1:2.


ПСВ – "Утрехт" - 3:0

Голы: Леувин, 16 (автогол) - 1:0, де Йонг, 22 - 2:0, Бергвейн, 51 - 3:0.


"НАК Бреда" – "Фейеноорд" - 2:1

Голы: Торнстра, 17 - 0:1, Амброз, 23 - 1:1, Умар, 49 (пенальти) - 2:1.


"Херенвен" – "Виллем II" - 2:0

Голы: Вауденберг, 13 - 1:0, Гучаннежад, 47 - 2:0. 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 26 68
2 Аякс 25 58
3 АЗ 26 56
4 Утрехт 26 44
5 Фейеноорд 25 42
6 Зволле 25 39
7 Витесс 25 38
8 АДО Ден Хааг 25 36
9 Хераклес 26 33
10 Херенвен 25 32
11 ВВВ Венло 25 32
12 Эксельсиор 26 32
13 Гронинген 25 25
14 Виллем II 25 23
15 НАК Бреда 25 21
16 Твенте 25 17
17 Рода ЮК 26 17
18 Спарта Роттердам 25 15
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