ПСВ разгромил "Валвейк" и догнал "Аякс" в Эредивизии

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ПСВ разгромил "Валвейк" и догнал "Аякс" в Эредивизии

В матче 13-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде разгромил "Валвейк" со счетом 4:1. Победу клубу из Эйндховена принесли голы Коди Гакпо, Мохаммеда Ихаттарена, Дензела Дюмфриса и Чуквунонсо Мадуэке. У хозяев единственный гол на счету Финна Штоккерса.

Благодаря победе ПСВ догнал лидирующий в Эредивизии "Аякс". У обоих клубов по 30 очков, но у амстердамцев есть матч в запасе.

"Валвейк" - ПСВ - 1:4 (0:2)
Голы: Гакпо, 11 - 0:1, Ихаттарен, 14 - 0:2, Дюмфрис, 71 - 1:3, Штоккерс, 86 - 1:3, Мадуэке, 90+5 - 1:4

ПСВ: Мвого, Дюмфрис, Тезе, Боскальи, Макс, Сангаре (Файн, 89), Росарио, Ихаттарен, Гетце (Хендрикс, 89), Гакпо (Мадуэке, 67), Мален (Пироэ, 67)

Не пропустите: "Аякс" пробился в следующий раунд Кубка Нидерландов, обыграв "Утрехт" в матче с 9 голами. | http://soccernews.ru
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