ПСВ разгромил "Валвейк" и догнал "Аякс" в Эредивизии
В матче 13-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде разгромил "Валвейк" со счетом 4:1. Победу клубу из Эйндховена принесли голы Коди Гакпо, Мохаммеда Ихаттарена, Дензела Дюмфриса и Чуквунонсо Мадуэке. У хозяев единственный гол на счету Финна Штоккерса.
Благодаря победе ПСВ догнал лидирующий в Эредивизии "Аякс". У обоих клубов по 30 очков, но у амстердамцев есть матч в запасе.
"Валвейк" - ПСВ - 1:4 (0:2)
Голы: Гакпо, 11 - 0:1, Ихаттарен, 14 - 0:2, Дюмфрис, 71 - 1:3, Штоккерс, 86 - 1:3, Мадуэке, 90+5 - 1:4
ПСВ: Мвого, Дюмфрис, Тезе, Боскальи, Макс, Сангаре (Файн, 89), Росарио, Ихаттарен, Гетце (Хендрикс, 89), Гакпо (Мадуэке, 67), Мален (Пироэ, 67)
Не пропустите: "Аякс" пробился в следующий раунд Кубка Нидерландов, обыграв "Утрехт" в матче с 9 голами. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23