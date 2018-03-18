ПСВ разгромил "Венло" и другие результаты 28-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 28-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим крупную домашнюю победу ПСВ над "Венло".

"Твенте" – "Виллем II" - 2:2

Голы: Цимикас, 14 - 0:1, Лам, 43 - 1:1, Фран Соль, 70 - 1:2, Бейен, 87 - 2:2.



ПСВ – "Венло" - 3:0

Голы: ван Гинкел, 68 - 1:0, Лосано, 80 - 2:0, ван Гинкел, 83 (пенальти) - 3:0.

Удаление: Сентьенс (58) - "Венло".



"Витесс" – "Хераклес" - 0:0



"Херенвен" – "Утрехт" - 2:2

Голы: ван Марел, 18 - 0:1, Торсби, 39 - 1:1, Гучаннежад, 76 - 2:1, Дессерс, 88 - 2:2.

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