ПСВ разгромил "Венло" и другие результаты 28-го тура чемпионата Голландии

Теги твентепсвхеренвен

ПСВ разгромил "Венло" и другие результаты 28-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 28-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим крупную домашнюю победу ПСВ над "Венло".

"Твенте" – "Виллем II" - 2:2

Голы: Цимикас, 14 - 0:1, Лам, 43 - 1:1, Фран Соль, 70 - 1:2, Бейен, 87 - 2:2.


ПСВ – "Венло" - 3:0

Голы: ван Гинкел, 68 - 1:0, Лосано, 80 - 2:0, ван Гинкел, 83 (пенальти) - 3:0.

Удаление: Сентьенс (58) - "Венло".


"Витесс" – "Хераклес" - 0:0


"Херенвен" – "Утрехт" - 2:2

Голы: ван Марел, 18 - 0:1, Торсби, 39 - 1:1, Гучаннежад, 76 - 2:1, Дессерс, 88 - 2:2.

Не пропустите: "Ден Хааг" в гостях выиграл у "Эксельсиора". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Барселона" обыгрывает "Атлетик" благодаря голам Месси и Алькасера

"Барселона" обыгрывает "Атлетик" благодаря голам Месси и Алькасера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 28 71
2 Аякс 27 61
3 АЗ 28 59
4 Утрехт 28 48
5 Фейеноорд 27 45
6 Витесс 28 42
7 Зволле 27 40
8 АДО Ден Хааг 28 39
9 Хераклес 28 37
10 Херенвен 28 36
11 Эксельсиор 28 35
12 ВВВ Венло 28 33
13 Гронинген 28 29
14 НАК Бреда 27 27
15 Виллем II 28 27
16 Спарта Роттердам 27 21
17 Твенте 28 19
18 Рода ЮК 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов