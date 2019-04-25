ПСВ разгромил "Виллем II" и догнал "Аякс" в Эредивизии

В матче 32-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде разгромил "Виллем II" со счетом 3:0. Победу гостям принесли голы Малена, Садилека и Бергвейна.

Благодаря победе ПСВ догнал в турнирной таблице Эредивизии лидирующий "Аякс", но уступает ему по разнице мячей. "Виллем II" остался на 8-й позиции.

"Виллем II" - ПСВ - 0:3 (0:2)

Голы: Мален, 31 - 0:1, Садилек, 37 - 0:2, Бергвейн, 65 - 0:2

"Виллем II": Вуд, Люьис, Майсснер, Питерс, Данкерлуй, Льонч, Кроули (Кулибали, 79), Анита (Тапиа, 46), Вроусай, Саддики (Херкенс, 46), Исак

ПСВ: Зут, Ангелино, Виргевер, Шваб, Думфис, де Йонг, Садилек, Росарио (Гутьеррес, 78), Бергвейн (Гакпо, 69), Лосано (Перейро, 84), Мален

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