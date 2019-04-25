ПСВ разгромил "Виллем II" и догнал "Аякс" в Эредивизии
В матче 32-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде разгромил "Виллем II" со счетом 3:0. Победу гостям принесли голы Малена, Садилека и Бергвейна.
Благодаря победе ПСВ догнал в турнирной таблице Эредивизии лидирующий "Аякс", но уступает ему по разнице мячей. "Виллем II" остался на 8-й позиции.
"Виллем II" - ПСВ - 0:3 (0:2)
Голы: Мален, 31 - 0:1, Садилек, 37 - 0:2, Бергвейн, 65 - 0:2
"Виллем II": Вуд, Люьис, Майсснер, Питерс, Данкерлуй, Льонч, Кроули (Кулибали, 79), Анита (Тапиа, 46), Вроусай, Саддики (Херкенс, 46), Исак
ПСВ: Зут, Ангелино, Виргевер, Шваб, Думфис, де Йонг, Садилек, Росарио (Гутьеррес, 78), Бергвейн (Гакпо, 69), Лосано (Перейро, 84), Мален
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|32
|80
|2
|ПСВ
|32
|80
|3
|Фейеноорд
|32
|62
|4
|АЗ
|32
|55
|5
|Утрехт
|32
|50
|6
|Хераклес
|32
|48
|7
|Витесс
|32
|47
|8
|Виллем II
|32
|44
|9
|Гронинген
|31
|42
|10
|АДО Ден Хааг
|32
|39
|11
|Херенвен
|32
|38
|12
|ВВВ Венло
|32
|38
|13
|Зволле
|31
|35
|14
|Фортунна Ситтард
|32
|34
|15
|Эммен
|32
|32
|16
|Де Графсхап
|32
|29
|17
|Эксельсиор
|32
|27
|18
|НАК Бреда
|32
|22