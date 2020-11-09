ПСВ разгромил "Виллем II" в чемпионате Нидерландов. Гетце забил гол
В матче 8-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на своем поле разгромил "Виллем II" со счетом 3:0. Победу клубу из Эйндховена принесли голы Филипа Макса, Марио Гетце и Дониелла Малена.
Благодаря победе ПСВ вышел на третье место в турнирной таблице Эредивизии, набрав 19 очков. "Виллем II" с пятью очками остался на 14-й позиции.
ПСВ - "Виллем II" - 3:0 (2:0)
Голы: Макс, 14 - 1:0, Гетце, 21 - 2:0, Мален, 82 - 3:0
ПСВ: Мвого, Дюмфрис, Тезе, Боскальи, Макс, Сангаре (Кьеле, 88), Росарио (Мауро Жуниор, 74), Гакпо (Мадуэке, 64), Гетце (Файн, 74), Захави, Мален.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23