ПСВ разгромил "Виллем II" в чемпионате Нидерландов. Гетце забил гол

В матче 8-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на своем поле разгромил "Виллем II" со счетом 3:0. Победу клубу из Эйндховена принесли голы Филипа Макса, Марио Гетце и Дониелла Малена.

Благодаря победе ПСВ вышел на третье место в турнирной таблице Эредивизии, набрав 19 очков. "Виллем II" с пятью очками остался на 14-й позиции.

ПСВ - "Виллем II" - 3:0 (2:0)

Голы: Макс, 14 - 1:0, Гетце, 21 - 2:0, Мален, 82 - 3:0

ПСВ: Мвого, Дюмфрис, Тезе, Боскальи, Макс, Сангаре (Кьеле, 88), Росарио (Мауро Жуниор, 74), Гакпо (Мадуэке, 64), Гетце (Файн, 74), Захави, Мален.

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