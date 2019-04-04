ПСВ разгромил "Зволле" и вышел на первое место в Эредивизии, опередив "Аякс"

В матче 28-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ разгромил "Зволле" со счетом 4:0. Дублем отметился Люк де Йонг, еще по одному голу на счету Стивена Бергвейна и Дониэла Малена.

Благодаря победе ПСВ вернулся на первое место в турнирной таблице Эредивизии, опережая "Аякс" на два очка.

ПСВ - "Зволле" - 4:0 (1:0)

Голы: де Йонг, 24 - 1:0, Бергвейн, 62 - 2:0, де Йонг, 76 - 3:0, Мален, 90+4 - 4:0

ПСВ: Зут, Дюмфрис, Шваб, Виргевер, Анхелино, Росарио, Перейро (Ихаттарен, 78), Хендрикс, Лосано (Мален, 78), Бергвейн (Гакпо, 88), де Йонг

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