ПСВ разгромил "Зволле" и вышел на первое место в Эредивизии, опередив "Аякс"
В матче 28-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ разгромил "Зволле" со счетом 4:0. Дублем отметился Люк де Йонг, еще по одному голу на счету Стивена Бергвейна и Дониэла Малена.
Благодаря победе ПСВ вернулся на первое место в турнирной таблице Эредивизии, опережая "Аякс" на два очка.
ПСВ - "Зволле" - 4:0 (1:0)
Голы: де Йонг, 24 - 1:0, Бергвейн, 62 - 2:0, де Йонг, 76 - 3:0, Мален, 90+4 - 4:0
ПСВ: Зут, Дюмфрис, Шваб, Виргевер, Анхелино, Росарио, Перейро (Ихаттарен, 78), Хендрикс, Лосано (Мален, 78), Бергвейн (Гакпо, 88), де Йонг
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|28
|68
|2
|ПСВ
|27
|67
|3
|АЗ
|28
|51
|4
|Фейеноорд
|27
|47
|5
|Утрехт
|28
|46
|6
|Витесс
|28
|42
|7
|Хераклес
|28
|42
|8
|Виллем II
|28
|40
|9
|Гронинген
|28
|38
|10
|Херенвен
|27
|36
|11
|ВВВ Венло
|28
|33
|12
|Зволле
|27
|32
|13
|АДО Ден Хааг
|28
|30
|14
|Фортунна Ситтард
|28
|30
|15
|Эксельсиор
|28
|26
|16
|Де Графсхап
|28
|25
|17
|Эммен
|28
|25
|18
|НАК Бреда
|28
|21