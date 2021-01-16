ПСВ с хоккейным счетом обыграл "Спарту" и приблизился к "Аяксу"
В матче 17-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде обыграл "Спарту" со счетом 5:3. Победу клубу из Эйндховена принесли дубль Дониелла Малена, а также голы Мауро Жуниора, Чуквунонсо Мадуэке и Филиппа Макса. В составе "Спарты" отличились Бриан Сметс, Данзел Гравенберх и Реда Харчуч.
Благодаря победе ПСВ, занимающий третье место, до одного очка сократил отставание от лидирующего "Аякса"
"Спарта" - ПСВ - 3:5 (1:1)
Голы: Сметс, 4 - 1:0, Жуниор, 24 - 1:1, Мален, 47 - 1:2, Мадуэке, 49 - 1:3, Макс, 71 - 1:4, Гравенберх, 75 - 2:4, Харчуч, 87 (с пенальти) - 3:4, Мален, 90 - 3:5
ПСВ: Мвого, Макс, Боскальи, Баумгартль, Тезе, Сангаре, Росарио, Жуниор (Дюмфрис, 64), Ихаттарен (Томас, 81), Мадуэке (Захави, 81), Гакпо (Мален, 43)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23