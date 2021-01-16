ПСВ с хоккейным счетом обыграл "Спарту" и приблизился к "Аяксу"

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ПСВ с хоккейным счетом обыграл "Спарту" и приблизился к "Аяксу"

В матче 17-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде обыграл "Спарту" со счетом 5:3. Победу клубу из Эйндховена принесли дубль Дониелла Малена, а также голы Мауро Жуниора, Чуквунонсо Мадуэке и Филиппа Макса. В составе "Спарты" отличились Бриан Сметс, Данзел Гравенберх и Реда Харчуч.

Благодаря победе ПСВ, занимающий третье место, до одного очка сократил отставание от лидирующего "Аякса"

"Спарта" - ПСВ - 3:5 (1:1)
Голы: Сметс, 4 - 1:0, Жуниор, 24 - 1:1, Мален, 47 - 1:2, Мадуэке, 49 - 1:3, Макс, 71 - 1:4, Гравенберх, 75 - 2:4, Харчуч, 87 (с пенальти) - 3:4, Мален, 90 - 3:5

ПСВ: Мвого, Макс, Боскальи, Баумгартль, Тезе, Сангаре, Росарио, Жуниор (Дюмфрис, 64), Ихаттарен (Томас, 81), Мадуэке (Захави, 81), Гакпо (Мален, 43)

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