ПСВ с хоккейным счетом победил "Твенте", "Аякс" и "Фейеноорд" теряют очки
Завершились четыре матча 11-го тура чемпионата Голландии. Лидер турнира ПСВ в напряженном и очень результативном поединке добился победы над "Твенте" и ушел в отрыв, благодаря осечкам "Аякса" и "Фейеноорда".
"Аякс" - "Утрехт" - 1:2 (1:1)
Голы: Лабиад, 6 - 0:1, Виргевер, 41 - 1:1, Лабиад, 84 - 1:2
"Витесс" - "Зволле" - 0:0
АДО "Ден Хааг" - "Фейеноорд" - 2:2 (1:1)
Голы: Йоргенсен, 4 - 0:1, Мейерс, 44 - 1:1, Кэнон, 55 - 2:1, Эль-Ахмади, 86 - 2:2
ПСВ - "Твенте" - 4:3 (1:1)
Голы: Локадиа, 14 - 1:0, Тескер, 21 - 1:1, ван Гинкель, 61 (с пенальти) - 2:1, Лам, 68 - 2:2, де Йонг, 72 - 3:2, Йенсен, 75 - 3:3, Тескер, 90 (автогол) - 4:3
Положение лидеров: ПСВ - 30, Аякс, Зволле, АЗ - 22, Витесс - 19, Фейеноорд - 18...
Не пропустите: "АЗ Алкмар", "Эксельсиор" и "Хераклес" побеждают в 11-м туре чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|11
|30
|2
|Аякс
|11
|22
|3
|Зволле
|11
|22
|4
|АЗ
|11
|22
|5
|Витесс
|11
|19
|6
|Фейеноорд
|11
|18
|7
|Эксельсиор
|11
|17
|8
|Утрехт
|11
|17
|9
|Хераклес
|11
|15
|10
|Херенвен
|11
|15
|11
|АДО Ден Хааг
|11
|14
|12
|ВВВ Венло
|11
|13
|13
|Спарта Роттердам
|11
|10
|14
|Твенте
|11
|9
|15
|Гронинген
|11
|9
|16
|НАК Бреда
|11
|9
|17
|Виллем II
|11
|9
|18
|Рода ЮК
|11
|7