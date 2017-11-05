ПСВ с хоккейным счетом победил "Твенте", "Аякс" и "Фейеноорд" теряют очки

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ПСВ с хоккейным счетом победил "Твенте", "Аякс" и "Фейеноорд" теряют очки

Завершились четыре матча 11-го тура чемпионата Голландии. Лидер турнира ПСВ в напряженном и очень результативном поединке добился победы над "Твенте" и ушел в отрыв, благодаря осечкам "Аякса" и "Фейеноорда".

"Аякс" - "Утрехт" - 1:2 (1:1)
Голы: Лабиад, 6 - 0:1, Виргевер, 41 - 1:1, Лабиад, 84 - 1:2

"Витесс" - "Зволле" - 0:0

АДО "Ден Хааг" - "Фейеноорд" - 2:2 (1:1)
Голы: Йоргенсен, 4 - 0:1, Мейерс, 44 - 1:1, Кэнон, 55 - 2:1, Эль-Ахмади, 86 - 2:2

ПСВ - "Твенте" - 4:3 (1:1)
Голы: Локадиа, 14 - 1:0, Тескер, 21 - 1:1, ван Гинкель, 61 (с пенальти) - 2:1, Лам, 68 - 2:2, де Йонг, 72 - 3:2, Йенсен, 75 - 3:3, Тескер, 90 (автогол) - 4:3

Положение лидеров: ПСВ - 30, Аякс, Зволле, АЗ - 22, Витесс - 19, Фейеноорд - 18...

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 11 30
2 Аякс 11 22
3 Зволле 11 22
4 АЗ 11 22
5 Витесс 11 19
6 Фейеноорд 11 18
7 Эксельсиор 11 17
8 Утрехт 11 17
9 Хераклес 11 15
10 Херенвен 11 15
11 АДО Ден Хааг 11 14
12 ВВВ Венло 11 13
13 Спарта Роттердам 11 10
14 Твенте 11 9
15 Гронинген 11 9
16 НАК Бреда 11 9
17 Виллем II 11 9
18 Рода ЮК 11 7
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