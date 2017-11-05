ПСВ с хоккейным счетом победил "Твенте", "Аякс" и "Фейеноорд" теряют очки

Завершились четыре матча 11-го тура чемпионата Голландии. Лидер турнира ПСВ в напряженном и очень результативном поединке добился победы над "Твенте" и ушел в отрыв, благодаря осечкам "Аякса" и "Фейеноорда".

"Аякс" - "Утрехт" - 1:2 (1:1)

Голы: Лабиад, 6 - 0:1, Виргевер, 41 - 1:1, Лабиад, 84 - 1:2

"Витесс" - "Зволле" - 0:0

АДО "Ден Хааг" - "Фейеноорд" - 2:2 (1:1)

Голы: Йоргенсен, 4 - 0:1, Мейерс, 44 - 1:1, Кэнон, 55 - 2:1, Эль-Ахмади, 86 - 2:2

ПСВ - "Твенте" - 4:3 (1:1)

Голы: Локадиа, 14 - 1:0, Тескер, 21 - 1:1, ван Гинкель, 61 (с пенальти) - 2:1, Лам, 68 - 2:2, де Йонг, 72 - 3:2, Йенсен, 75 - 3:3, Тескер, 90 (автогол) - 4:3

Положение лидеров: ПСВ - 30, Аякс, Зволле, АЗ - 22, Витесс - 19, Фейеноорд - 18...

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