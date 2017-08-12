ПСВ сильнее "АЗ Алкмара", "Венло" громит "Спарту"

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ПСВ сильнее "АЗ Алкмара", "Венло" громит "Спарту"

В рамках первого тура чемпионата Голландии состоялись ещё два матча. Домашние победы одержали ПСВ и "Венло", которые обыграли "АЗ Алкмар" и "Спарту" соответственно.

ПСВ – "АЗ Алкмар" - 3:2

Голы: Соуза, 18 - 0:1, Лосано, 31 - 1:1, Перейро, 48 - 2:1, ван Гинкел, 76 - 3:1, Вегорст, 81 (пенальти) - 3:2.


"Венло" – "Спарта" - 3:0

Голы: Леманс, 44 - 1:0, Тиссаудали, 48 - 2:0, ван Крой, 90 - 3:0.  

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2 Аякс 33 78
3 ПСВ 34 76
4 Утрехт 33 59
5 АЗ 33 49
6 Витесс 33 48
7 Твенте 34 45
8 Херенвен 33 43
9 Хераклес 33 43
10 Гронинген 34 43
11 АДО Ден Хааг 34 38
12 Эксельсиор 34 37
13 Виллем II 33 36
14 Зволле 34 35
15 Спарта Роттердам 34 34
16 Рода ЮК 33 33
17 НЕК 33 31
18 Гоу Эхед Иглз 34 23
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