ПСВ сильнее "АЗ Алкмара", "Венло" громит "Спарту"

В рамках первого тура чемпионата Голландии состоялись ещё два матча. Домашние победы одержали ПСВ и "Венло", которые обыграли "АЗ Алкмар" и "Спарту" соответственно.

ПСВ – "АЗ Алкмар" - 3:2

Голы: Соуза, 18 - 0:1, Лосано, 31 - 1:1, Перейро, 48 - 2:1, ван Гинкел, 76 - 3:1, Вегорст, 81 (пенальти) - 3:2.



"Венло" – "Спарта" - 3:0

Голы: Леманс, 44 - 1:0, Тиссаудали, 48 - 2:0, ван Крой, 90 - 3:0.

Не пропустите: "Утрехт" на выезде разгромил "Ден Хааг". | http://soccernews.ru