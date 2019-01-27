ПСВ сильнее "Гронингена" и другие результаты 19-го тура чемпионата Нидерландов

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ПСВ сильнее "Гронингена" и другие результаты 19-го тура чемпионата Нидерландов

В субботу в рамках 19-го тура чемпионата Нидерландов состоялись четыре матча. Выделим домашнюю победу ПСВ над "Гронингеном" со счётом 2:1.

"Хераклес" - "Зволле" - 0:2

Голы: ван Дейнен, 16 - 0:1, Ти, 55 - 0:2.

"Эксельсиор" - "Де Графсхап" - 2:0

Голы: Брейнс, 76 - 1:0, Эль-Хамдауи, 90 - 2:0.

ПСВ - "Гронинген" - 2:1

Голы: Лосано, 15 - 1:0, Лосано, 19 - 2:0, Рейс, 34 - 2:1.

ПСВ: Зут, Виргевер, Думфрис, Тасенде, Швааб, Лосано (Мален, 45; Садилек, 89), Росарио, Бергвейн, Перейро (Ихаттарен, 90), Хендрикс, де Йонг.

"Венло" - "Эммен" - 2:3

Голы: Опоку, 20 - 1:0, Баннинк, 25 - 1:1, Ариас, 63 - 1:2, Опоку, 67 - 2:2, Чакон, 90 - 2:3.

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