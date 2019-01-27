ПСВ сильнее "Гронингена" и другие результаты 19-го тура чемпионата Нидерландов
В субботу в рамках 19-го тура чемпионата Нидерландов состоялись четыре матча. Выделим домашнюю победу ПСВ над "Гронингеном" со счётом 2:1.
"Хераклес" - "Зволле" - 0:2
Голы: ван Дейнен, 16 - 0:1, Ти, 55 - 0:2.
"Эксельсиор" - "Де Графсхап" - 2:0
Голы: Брейнс, 76 - 1:0, Эль-Хамдауи, 90 - 2:0.
ПСВ - "Гронинген" - 2:1
Голы: Лосано, 15 - 1:0, Лосано, 19 - 2:0, Рейс, 34 - 2:1.
ПСВ: Зут, Виргевер, Думфрис, Тасенде, Швааб, Лосано (Мален, 45; Садилек, 89), Росарио, Бергвейн, Перейро (Ихаттарен, 90), Хендрикс, де Йонг.
"Венло" - "Эммен" - 2:3
Голы: Опоку, 20 - 1:0, Баннинк, 25 - 1:1, Ариас, 63 - 1:2, Опоку, 67 - 2:2, Чакон, 90 - 2:3.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|18
|49
|2
|Аякс
|18
|47
|3
|Фейеноорд
|18
|36
|4
|Витесс
|18
|29
|5
|АЗ
|18
|28
|6
|Утрехт
|18
|28
|7
|ВВВ Венло
|18
|26
|8
|Хераклес
|19
|26
|9
|Виллем II
|18
|22
|10
|Херенвен
|18
|21
|11
|Зволле
|19
|21
|12
|АДО Ден Хааг
|19
|21
|13
|Фортунна Ситтард
|18
|20
|14
|Гронинген
|18
|18
|15
|Эммен
|18
|18
|16
|Эксельсиор
|18
|16
|17
|НАК Бреда
|19
|16
|18
|Де Графсхап
|18
|15