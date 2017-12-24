ПСВ сильнее "Витесса" и другие результаты 18-го тура чемпионата Голландии
В субботу в рамках 18-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим домашнюю волевую победу ПСВ над "Витессом" со счётом 2:1.
"НАК Бреда" – "Утрехт" - 3:1
Голы: Мари, 26 - 1:0, Амброз, 72 - 2:0, Дессерс, 75 - 2:1, Тасенде, 90 - 3:1.
Удаление: Штридер (90) - "Утрехт".
"АЗ Алкмар" – "Херенвен" - 3:1
Голы: ван Амерсфорт, 48 - 0:1, Думфрис, 80 (автогол) - 1:1, Фрайдей, 84 - 2:1, Фрайдей, 90 - 3:1.
Удаление: Торсби (68) - "Херенвен".
ПСВ – "Витесс" - 2:1
Голы: Матавж, 32 - 0:1, Швааб, 43 - 1:1, Лосано, 53 - 2:1.
"Эксельсиор" – "Твенте" - 0:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|17
|43
|2
|Аякс
|17
|38
|3
|АЗ
|17
|35
|4
|Зволле
|17
|33
|5
|Фейеноорд
|16
|29
|6
|Утрехт
|15
|27
|7
|Витесс
|16
|24
|8
|Херенвен
|17
|23
|9
|АДО Ден Хааг
|17
|23
|10
|Хераклес
|16
|21
|11
|ВВВ Венло
|17
|19
|12
|Гронинген
|16
|17
|13
|Эксельсиор
|16
|17
|14
|Виллем II
|17
|16
|15
|Твенте
|17
|14
|16
|НАК Бреда
|17
|13
|17
|Спарта Роттердам
|16
|11
|18
|Рода ЮК
|17
|11