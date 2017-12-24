ПСВ сильнее "Витесса" и другие результаты 18-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 18-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим домашнюю волевую победу ПСВ над "Витессом" со счётом 2:1.

"НАК Бреда" – "Утрехт" - 3:1

Голы: Мари, 26 - 1:0, Амброз, 72 - 2:0, Дессерс, 75 - 2:1, Тасенде, 90 - 3:1.

Удаление: Штридер (90) - "Утрехт".



"АЗ Алкмар" – "Херенвен" - 3:1

Голы: ван Амерсфорт, 48 - 0:1, Думфрис, 80 (автогол) - 1:1, Фрайдей, 84 - 2:1, Фрайдей, 90 - 3:1.

Удаление: Торсби (68) - "Херенвен".



ПСВ – "Витесс" - 2:1

Голы: Матавж, 32 - 0:1, Швааб, 43 - 1:1, Лосано, 53 - 2:1.



"Эксельсиор" – "Твенте" - 0:0

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