ПСВ сильнее "Витесса" и другие результаты 18-го тура чемпионата Голландии

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ПСВ сильнее "Витесса" и другие результаты 18-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 18-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим домашнюю волевую победу ПСВ над "Витессом" со счётом 2:1.

"НАК Бреда" – "Утрехт" - 3:1

Голы: Мари, 26 - 1:0, Амброз, 72 - 2:0, Дессерс, 75 - 2:1, Тасенде, 90 - 3:1.

Удаление: Штридер (90) - "Утрехт".


"АЗ Алкмар" – "Херенвен" - 3:1

Голы: ван Амерсфорт, 48 - 0:1, Думфрис, 80 (автогол) - 1:1, Фрайдей, 84 - 2:1, Фрайдей, 90 - 3:1.

Удаление: Торсби (68) - "Херенвен".


ПСВ – "Витесс" - 2:1

Голы: Матавж, 32 - 0:1, Швааб, 43 - 1:1, Лосано, 53 - 2:1.


"Эксельсиор" – "Твенте" - 0:0     

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 17 43
2 Аякс 17 38
3 АЗ 17 35
4 Зволле 17 33
5 Фейеноорд 16 29
6 Утрехт 15 27
7 Витесс 16 24
8 Херенвен 17 23
9 АДО Ден Хааг 17 23
10 Хераклес 16 21
11 ВВВ Венло 17 19
12 Гронинген 16 17
13 Эксельсиор 16 17
14 Виллем II 17 16
15 Твенте 17 14
16 НАК Бреда 17 13
17 Спарта Роттердам 16 11
18 Рода ЮК 17 11
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