ПСВ снова арендовал ван Гинкела
ПСВ на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Челси" Марко ван Гинкела.
Голландский клуб арендовал 24-летнего футболиста на ближайший сезон. По некоторым данным, перед переходом ван Гинкел продлил контракт с "Челси" до 2020 года.
Стоит отметить, что ван Гинкел уже выступал за ПСВ на правах аренды в течение двух последних сезонов.
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