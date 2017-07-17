ПСВ снова арендовал ван Гинкела

ПСВ на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Челси" Марко ван Гинкела.

Голландский клуб арендовал 24-летнего футболиста на ближайший сезон. По некоторым данным, перед переходом ван Гинкел продлил контракт с "Челси" до 2020 года.

Стоит отметить, что ван Гинкел уже выступал за ПСВ на правах аренды в течение двух последних сезонов.

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