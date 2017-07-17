ПСВ снова арендовал ван Гинкела

Теги псвчелсимарко ван гинкел

ПСВ снова арендовал ван Гинкела

ПСВ на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Челси" Марко ван Гинкела.

Голландский клуб арендовал 24-летнего футболиста на ближайший сезон. По некоторым данным, перед переходом ван Гинкел продлил контракт с "Челси" до 2020 года.

Стоит отметить, что ван Гинкел уже выступал за ПСВ на правах аренды в течение двух последних сезонов. 

Не пропустите: "Челси" заинтересован в приобретении Агуэро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Испытание чемпионом: "Динамо" принимает "Спартак"

Испытание чемпионом: "Динамо" принимает "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фейеноорд 33 79
2 Аякс 33 78
3 ПСВ 34 76
4 Утрехт 33 59
5 АЗ 33 49
6 Витесс 33 48
7 Твенте 34 45
8 Херенвен 33 43
9 Хераклес 33 43
10 Гронинген 34 43
11 АДО Ден Хааг 34 38
12 Эксельсиор 34 37
13 Виллем II 33 36
14 Зволле 34 35
15 Спарта Роттердам 34 34
16 Рода ЮК 33 33
17 НЕК 33 31
18 Гоу Эхед Иглз 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов