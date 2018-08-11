ПСВ сокрушил "Утрехт", "Эксельсиор" и "Фортуна Ситтард" сильнейшего не выявили

В рамках первого тура чемпионата Голландии состоялись ещё два матча. ПСВ на своём поле разгромил "Утрехт", а "Эксельсиор" и "Фортуна Ситтард" победителя не выявили.

ПСВ – "Утрехт" - 4:0

Голы: Перейро, 16 - 1:0, Бергвейн, 57 - 2:0, Лосано, 77 - 3:0, Думфрис, 80 - 4:0.

ПСВ: Зут, Думфрис, Швааб, Виргевер, Тасенде, Перейро (Ромеро, 81), Хендрикс, Бергвейн (Мален, 86), Росарио (Риго, 67), Лосано, де Йонг.

"Утрехт": Рогор-Йенсен, Клайбер, Леувин, ван Марел, Эмануэлсон (Гавори, 81), Трупе (ван Оверем, 71), Густафссон, Гувара, ван де Стрек, Янссен, Керк (Дессерс, 59).



"Эксельсиор" – "Фортуна Ситтард" - 1:1

Голы: Матей, 32 - 1:0, Сметс, 53 - 1:1.

"Эксельсиор": Стивенс (Дамен, 29), Матей, Бюрнет, Мати, Брейнс, Мессауд (Фермина, 90), Андерсон, Колвейк, Хадуир (ван дер Мер, 78), Схаутен, Фортес.

"Фортуна Ситтард": Кошелев, Сиранни, Пинту, Даммерс, Херингс, Сметс (Влейтер, 69), Димерс, Хуттен (Стоккерс, 81), Эль-Мессауди, Семеду, Новакович.

Удаление: Брейнс (57).

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