ПСВ сокрушил "Утрехт", "Эксельсиор" и "Фортуна Ситтард" сильнейшего не выявили

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ПСВ сокрушил "Утрехт", "Эксельсиор" и "Фортуна Ситтард" сильнейшего не выявили

В рамках первого тура чемпионата Голландии состоялись ещё два матча. ПСВ на своём поле разгромил "Утрехт", а "Эксельсиор" и "Фортуна Ситтард" победителя не выявили.

ПСВ – "Утрехт" - 4:0

Голы: Перейро, 16 - 1:0, Бергвейн, 57 - 2:0, Лосано, 77 - 3:0, Думфрис, 80 - 4:0.

ПСВ: Зут, Думфрис, Швааб, Виргевер, Тасенде, Перейро (Ромеро, 81), Хендрикс, Бергвейн (Мален, 86), Росарио (Риго, 67), Лосано, де Йонг.

"Утрехт": Рогор-Йенсен, Клайбер, Леувин, ван Марел, Эмануэлсон (Гавори, 81), Трупе (ван Оверем, 71), Густафссон, Гувара, ван де Стрек, Янссен, Керк (Дессерс, 59).


"Эксельсиор" – "Фортуна Ситтард" - 1:1

Голы: Матей, 32 - 1:0, Сметс, 53 - 1:1.

"Эксельсиор": Стивенс (Дамен, 29), Матей, Бюрнет, Мати, Брейнс, Мессауд (Фермина, 90), Андерсон, Колвейк, Хадуир (ван дер Мер, 78), Схаутен, Фортес.

"Фортуна Ситтард": Кошелев, Сиранни, Пинту, Даммерс, Херингс, Сметс (Влейтер, 69), Димерс, Хуттен (Стоккерс, 81), Эль-Мессауди, Семеду, Новакович.

Удаление: Брейнс (57).

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3 АЗ 34 71
4 Фейеноорд 34 66
5 Утрехт 33 51
6 Витесс 33 48
7 Херенвен 34 46
8 АДО Ден Хааг 33 44
9 Зволле 34 44
10 Эксельсиор 34 40
11 Хераклес 33 39
12 Гронинген 33 37
13 Виллем II 33 36
14 ВВВ Венло 33 34
15 НАК Бреда 33 33
16 Рода ЮК 33 30
17 Спарта Роттердам 33 27
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